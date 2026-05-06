Bí thư Hà Nội: Không chấp nhận phát triển đô thị nén mà thiếu không gian xanh

TPO - Nói về quản lý quy hoạch và khai thác không gian phát triển ven sông Hồng, Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, bài toán khó nhất hiện nay là xử lý hài hòa giữa bảo tồn đê điều và phát triển kinh tế bãi sông, đồng thời nhấn mạnh "Không chấp nhận phát triển đô thị nén mà thiếu không gian xanh ở khu vực này".

Sáng 6/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Trần Đức Thắng cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 10, tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Luật Thủ đô sửa đổi là một "đòn bẩy chiến lược"

Mở đầu phần trao đổi với cử tri, ông Trần Đức Thắng nêu rõ “đây là cuộc gặp gỡ đặc biệt”. “Tôi ý thức sâu sắc rằng, đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là sự gắn kết, tinh thần trách nhiệm của bản thân với tâm tư, nguyện vọng của cử tri Thủ đô”, ông Thắng nói.

Nêu về kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ông Trần Đức Thắng cho biết, niềm vui lớn nhất với cử tri Thủ đô, là việc Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi). Theo ông Trần Đức Thắng, đây không đơn thuần là một đạo luật, mà là một "đòn bẩy chiến lược", giải quyết bài toán về cơ chế đặc thù mà Hà Nội đã trăn trở bấy lâu.



Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Ảnh: PV.



Ông Trần Đức Thắng cũng nói về một số kết quả đạt được trong những tháng đầu năm 2026 của Thủ đô Hà Nội, đồng thời thẳng thắn nhìn nhận, còn có những trăn trở, nỗi lo như cử tri nêu: ô nhiễm môi trường tại các dòng sông, áp lực giao thông đô thị khi dân số tăng nhanh, là sự bức xúc về các dự án chậm triển khai và nỗi lo về an toàn cháy nổ tại các khu dân cư.

“Những ý kiến rất thẳng thắn, xác đáng và sát thực tế. Với tư cách là người đứng đầu Thành ủy, tôi trân trọng tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri và cam kết sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, giải quyết theo đúng quy định, bảo đảm rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả với tinh thần: "Việc gì có lợi cho dân, phải hết sức làm; việc gì có hại cho dân, phải hết sức tránh”, ông Thắng nêu rõ.

Nêu cụ thể một số vấn đề trên địa bàn 13 phường, xã thuộc Đơn vị bầu cử số 10, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh, về quản lý quy hoạch và khai thác không gian phát triển, đối với các xã ven sông như Vĩnh Thanh, Phúc Thịnh, Thiên Lộc hay các phường Bồ Đề, Long Biên, bài toán khó nhất hiện nay là xử lý hài hòa giữa bảo tồn đê điều và phát triển kinh tế bãi sông.

“Thành phố đang khẩn trương hoàn thiện quy chế quản lý kiến trúc và quy hoạch chi tiết để bà con sớm ổn định chỗ ở, đồng thời hình thành các công viên rừng, khu sinh thái xứng tầm dọc hành lang sông Hồng, sông Đuống. Chúng ta không chấp nhận phát triển đô thị nén mà thiếu không gian xanh tại các khu vực này”, Bí thư Hà Nội nêu rõ.

Về hạ tầng kết nối và xử lý các "điểm nghẽn" đô thị, ông Trần Đức Thắng nêu rõ, khu vực Việt Hưng, Phúc Lợi, Thư Lâm, Đông Anh đang chịu áp lực rất lớn về giao thông khi mật độ cư dân tăng nhanh. Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ các cầu bắc qua sông Hồng và các trục đường xuyên tâm phía Đông. Tuy nhiên, song song với hạ tầng cứng, lãnh đạo các xã, phường phải chú trọng "hạ tầng mềm", là hệ thống xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt tại các khu dân cư và nâng cao năng lực quản lý của bộ máy chính quyền cấp xã khi các xã đã và sẽ chuyển đổi lên phường.

Thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn "5 điểm nghẽn"

Nhấn mạnh, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm là vô cùng nặng nề, ông Trần Đức Thắng yêu cầu khẩn trương cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô (sửa đổi).

Các sở, ngành phải chủ động đề xuất các chính sách đặc thù bằng các nghị quyết của HĐND, các quyết định của UBND, Chủ tịch UBND, ban hành đầy đủ trước ngày 15/6, để thực hiện từ 1/7. Dự kiến, sẽ có 153 văn bản thuộc thẩm quyền của thành phố ban hành.

Yêu cầu lãnh đạo các xã, phường phải tiếp cận công việc quan trọng này, ông Trần Đức Thắng nêu rõ, phải coi đây là cơ hội lịch sử để phát triển Thủ đô nhanh và bền vững hơn nữa, cũng như giải quyết dứt điểm, kiên quyết thu hồi các dự án treo, dự án chậm triển khai, giải phóng nguồn lực đất đai đang bị lãng phí, không để phát sinh những dự án chậm muộn mới.

Về quản lý đô thị, ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh: Thủ đô không thể phát triển, chưa thể là nơi đáng sống nếu vẫn còn "5 điểm nghẽn": Úng ngập, ùn tắc, ô nhiễm môi trường, trật tự xây dựng và an toàn thực phẩm.

Ông cũng cho biết đã yêu cầu chính quyền các xã, phường, đặc biệt là tại các địa bàn đang đô thị hóa mạnh mẽ phải cùng với thành phố quyết liệt xử lý cơ bản 5 điểm nghẽn ngay trong các tháng đầu năm 2026, đồng thời phải tăng cường quản lý quy hoạch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xây dựng trái phép, phá vỡ cảnh quan chung.

Nêu rõ, tình trạng xây dựng trên đất nông nghiệp đâu đó vẫn còn xảy ra, ông Trần Đức Thắng yêu cầu các xã, phường quản lý chặt chẽ theo quy hoạch, không để phát sinh mới, kiên quyết dẹp bỏ vi phạm. Phải xây dựng các xã phường thực sự xanh, sạch, đẹp, đem lại cuộc sống thực sự tốt đẹp cho người dân. Nếu để xảy ra vi phạm, trách nhiệm đầu tiên thuộc về các bí thư cấp ủy xã, phường và các cán bộ quản lý trực tiếp.

Về cải cách hành chính, người đứng đầu Đảng bộ thành phố yêu cầu, phải đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất để người dân không còn phải "đi lại nhiều lần" khi làm thủ tục. Phải xây dựng một chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của cử tri, người dân làm thước đo năng lực cán bộ. Kiên quyết loại bỏ ngay những cán bộ có tư tưởng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không có khả năng làm việc.

Về vấn đề cử tri nêu liên quan tình trạng quá tải bệnh viện tuyến trên, y tế cơ sở, ông Trần Đức Thắng nêu rõ, trên địa bàn, tình trạng y tế dự phòng, y tế cơ sở còn thiếu, còn yếu. Thành ủy, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở Y tế và các sở, ngành rà soát toàn bộ cơ sở y tế dự phòng, y tế cơ sở trên địa bàn, rà soát các điểm đất để đảm bảo phát triển đầy đủ, đi cùng với đảm bảo đội ngũ y bác sĩ làm nhiệm vụ.

“Trong tháng 5, đầu tháng 6, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ nghe về vấn đề này để có những quyết sách sớm về y tế cũng như giáo dục. Đây là vấn đề rất cấp bách, sát sườn với người dân”, ông Trần Đức Thắng nói.