Toàn cảnh công bố Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Chiều 5/5 tại Hà Nội, Hoa hậu Việt Nam 2026 khởi động với chủ đề “Miền hương sắc”, đánh dấu mùa thi thứ 20 của đấu trường nhan sắc lâu đời. Sự kiện quy tụ dàn hoa hậu, á hậu qua nhiều thế hệ, đồng thời hé lộ loạt thay đổi về format, công nghệ và địa điểm đăng cai tại Hải Phòng.

Khoảnh khắc dàn người đẹp hội tụ

Chiều 5/5 tại Hà Nội, Ban tổ chức (BTC) khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề Miền hương sắc. Sự kiện hé lộ những đổi mới trong cách thức tổ chức và địa điểm đăng cai mới, cho thấy nỗ lực làm mới sân chơi nhan sắc có lịch sử gần 40 năm.

Họp báo thu hút sự tham gia của đông đảo hoa hậu, á hậu và người đẹp qua nhiều thế hệ. Nổi bật có Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân, Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh.

﻿ ﻿ ﻿

Bên cạnh đó là dàn á hậu như Bùi Phương Nga (Á hậu 1 năm 2018), Nguyễn Lê Ngọc Thảo (Á hậu 2 năm 2020), Lê Nguyễn Ngọc Hằng (Á hậu 2 năm 2022), Nguyễn Thị Vân Nhi (Á hậu 2 năm 2024) cùng các người đẹp thuộc top 5, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2024.

Sự kiện cũng mang đến nhiều thông tin được khán giả yêu sắc đẹp chờ đợi, trong đó người đẹp Nguyễn Hoàng Mỹ Vân - Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật Hoa hậu Việt Nam 2024 - đảm nhận vai trò MC cùng MC Mạnh Khang.

Nghi thức khởi động

Nghi thức khởi động Hoa hậu Việt Nam gây ấn tượng với tiết mục mở màn “Miền hương sắc”, tái hiện không gian đậm đà bản sắc dân tộc.

Trên nền âm nhạc giàu chất liệu truyền thống, hình ảnh người phụ nữ Việt được khắc họa với vẻ đẹp mềm mại, thanh khiết nhưng vẫn toát lên nội lực và bản lĩnh.

Sân khấu được dàn dựng theo hướng tôn vinh văn hóa, kết hợp chuyển động uyển chuyển của dàn vũ công, hoa sen, giàu cảm xúc. Điểm nhấn của tiết mục là sự xuất hiện của Hoa hậu Hà Trúc Linh, khi cô cùng các vũ công trình diễn, gửi thông điệp tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt.

Phía sau chương trình, đại diện ban tổ chức, đơn vị đồng hành cùng Hoa hậu Hà Trúc Linh, Huỳnh Thị Thanh Thủy thực hiện nghi thức khởi động cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Trailer Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đổi mới

Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào mùa giải thứ 20 với sự chuyển mình, kết hợp giữa việc gìn giữ giá trị cốt lõi và đổi mới tư duy tổ chức để thích ứng với thời đại số.

Chủ đề Miền hương sắc là thông điệp tôn vinh vẻ đẹp Việt Nam, miền của hương, sắc, lòng nhân ái và sự lan tỏa giá trị cộng đồng. Theo nhà báo Phùng Công Sưởng - Trưởng Ban tổ chức (BTC), nếu năm 2024 là câu chuyện về di sản tại Huế, thì năm 2026 sẽ là hành trình kết nối tới Hải Phòng - thành phố trẻ trung, cởi mở và hào hoa.

Sự đổi mới về format và công nghệ được ông Hoàng Thọ Ninh - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Thành Group, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Hoàng Thành Media - nhấn mạnh.

Để tiếp cận công chúng, cuộc thi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và truyền thông số, đưa nội dung lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội thay vì chỉ gói gọn trong báo chí và truyền hình truyền thống.

Format chương trình được làm mới toàn diện từ kỹ thuật dàn dựng sân khấu đến các dự án xã hội, dự án nhân ái nhằm giúp thí sinh phát huy tối đa khả năng thích nghi và tinh thần cống hiến.

Giao lưu báo chí

Tại buổi họp báo, BTC đã trực tiếp giải đáp các vấn đề trọng tâm về tiêu chí tuyển chọn, lộ trình nhiệm kỳ và những kế hoạch đặc biệt dành cho cột mốc 20 mùa thi tại "thành phố hoa phượng đỏ".

Đến nay, cuộc thi vẫn kiên định với giá trị cốt lõi là tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nguyên bản của người phụ nữ Việt Nam. Nhà báo Phùng Công Sưởng khẳng định cuộc thi chưa có ý định thay đổi tiêu chí liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ để bảo vệ điểm khác biệt riêng này.

Với chủ đề Miền hương sắc, BTC hướng tới sự hòa quyện giữa nội tâm sâu sắc và vẻ đẹp bên ngoài, tạo không gian mở để thí sinh thể hiện lòng nhân ái và lan tỏa giá trị cộng đồng.

Trước băn khoăn về nhiệm kỳ chỉ kéo dài hơn một năm của Hoa hậu Hà Trúc Linh, BTC nhấn mạnh thời gian không phải là yếu tố quyết định dấu ấn cá nhân. BTC sẵn sàng tạo điều kiện để Hà Trúc Linh thử sức tại các đấu trường quốc tế khi có cơ hội phù hợp. Đương kim hoa hậu khẳng định không đo nhiệm kỳ bằng con số mà bằng hành động và trách nhiệm với cộng đồng.

Lý giải về việc chọn Hải Phòng làm điểm đến cho mùa thứ 20, nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh đây là vùng đất có bề dày truyền thống, sức mạnh nội tại và cũng là "cái nôi" của nhiều hoa hậu như Mai Phương, Nguyễn Thị Huyền, Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, ghi hình và sự kiện văn hóa - xã hội, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa, con người và tiềm năng của Hải Phòng tới công chúng trong và ngoài nước. BTC kỳ vọng việc chọn Hải Phòng sẽ tạo thêm động lực cho thí sinh, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh một đô thị năng động, trẻ trung.

BTC đang xây dựng kịch bản để mời các người đẹp đất Cảng đồng hành, đồng thời chuẩn bị kỹ lưỡng phương án dự phòng cho sân khấu ngoài trời nhằm tránh những rủi ro thời tiết.

Nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - khẳng định các dự án cộng đồng là phần tính điểm then chốt dựa trên 4 trụ cột: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. BTC ghi nhận đề xuất mời các phóng viên văn hóa - giải trí tham gia đồng hành chấm giải Đại sứ truyền thông để tận dụng góc nhìn khách quan từ những người làm nghề.