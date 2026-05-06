Không đo nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam bằng con số

TPO - Hà Trúc Linh cho biết cô không đo nhiệm kỳ của mình bằng con số. Dù chỉ có nhiệm kỳ hơn một năm, Hà Trúc Linh vẫn tự hào vì mình đã có hành trình ý nghĩa, nhiều dấu ấn và tiếp tục trau dồi bản thân để lan tỏa những điều tốt đẹp tới cộng đồng.

Nhiệm kỳ rút ngắn, Hà Trúc Linh vẫn tự tin tạo dấu ấn

Tại họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra chiều 5/5 tại Hà Nội, Hoa hậu Hà Trúc Linh không giấu được sự bồi hồi khi nhiệm kỳ của cô chỉ còn tính bằng tháng. Do cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 diễn ra muộn và kéo dài sang năm 2025, nhiệm kỳ của người đẹp rút ngắn còn khoảng một năm ba tháng, ngắn hơn so với các tiền nhiệm.

Trúc Linh cho biết cô không nhìn nhận hành trình của mình bằng thời gian. “Dĩ nhiên một năm chắc chắn ngắn hơn hai năm, nhưng với tôi, nhiệm kỳ được đo bằng hành động và những gì mình làm được”, cô chia sẻ. Trong khoảng thời gian không dài, điều cô trân trọng nhất là những trải nghiệm giúp bản thân trưởng thành, học cách nhìn lại chính mình và ý thức rõ hơn về trách nhiệm với cộng đồng.

Hoa hậu Hà Trúc Linh tại họp báo khởi động Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Trọng Tài - Như Ý - Hồng Vĩnh.

Người đẹp tôn trọng truyền thống 38 năm của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, cũng như chu kỳ tổ chức hai năm một lần. Cô từng mong muốn có nhiệm kỳ dài hơn, nhưng cho rằng không thể đặt kỳ vọng cá nhân lên trên lợi ích chung. Với Trúc Linh, điều quan trọng là cách mỗi hoa hậu tận dụng quãng thời gian đó để tạo dấu ấn.

Sau đăng quang, Trúc Linh ghi nhận sự thay đổi rõ rệt cả về diện mạo lẫn tư duy. Từ hình ảnh nữ sinh còn nhiều bỡ ngỡ, cô dần trở thành cô gái tự tin, bản lĩnh. Sự thay đổi này không đến một cách tự nhiên, mà là kết quả của cả quá trình rèn luyện. “Sự tự tin của tôi là kết quả của hành trình học tập và đồng hành cùng Hoa hậu Việt Nam. Với tôi, đó giống như ‘ngôi nhà’ giúp tôi hoàn thiện bản thân”, cô nói.

Việc làm mới hình ảnh trong thời gian qua cũng là lựa chọn có chủ đích. Trúc Linh cho rằng khi một mùa giải mới bắt đầu, trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình, mỗi cá nhân cũng cần thay đổi để thích nghi.

“Tôi muốn khán giả thấy mình là người dám thay đổi, luôn mang đến sự mới mẻ. Biết đâu hình ảnh sắp tới của tôi sẽ khiến mọi người bất ngờ”, cô nói. Với cô, việc liên tục làm mới bản thân là cách để tạo dấu ấn trong lòng công chúng.

Song hành với hoạt động nghệ thuật và xã hội, Trúc Linh dành sự quan tâm lớn cho việc học. Cô hiện theo đuổi các chương trình học bổng thạc sĩ và tiến sĩ tại trường cũ. “Càng học, tôi càng nhận ra mình còn thiếu nhiều điều. Việc học giúp tôi mở rộng kiến thức và hoàn thiện bản thân”, cô bày tỏ.

Hoa hậu Hà Trúc Linh và Hoa hậu Ngọc Hân (phải) tại họp báo Hoa hậu Việt Nam 2026.

Những trải nghiệm thực tế, đặc biệt là quá trình công tác tại miền Bắc, cũng góp phần giúp cô trưởng thành. Việc tiếp xúc với môi trường mới, văn hóa mới và cách làm việc khác biệt giúp Trúc Linh mở rộng góc nhìn. “Đi nhiều nơi, gặp nhiều người giúp tôi thay đổi tư duy. Trước đây tôi thường nhìn vấn đề một chiều, còn bây giờ đã có cái nhìn đa chiều và thấu đáo hơn”, cô nói.

Trước nhiệm kỳ ngắn, Trúc Linh lựa chọn thái độ tích cực. Cô không xem đó là rào cản, mà là động lực để nỗ lực nhiều hơn. Hành trình của một hoa hậu không kết thúc khi nhiệm kỳ khép lại. “Tôi vẫn tiếp tục con đường của mình. Tôi vẫn là hoa hậu với sứ mệnh lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng”, cô khẳng định.

Trong chặng đường sắp tới, Trúc Linh mong muốn chào đón người kế nhiệm, cùng chung tay lan tỏa những giá trị nhân ái.

Vẫn mở rộng cơ hội cho Hà Trúc Linh tỏa sáng

Tại họp báo, phóng viên đặt vấn đề Hoa hậu Hà Trúc Linh có nhiệm kỳ khá ngắn, ban tổ chức có tạo điều kiện để cô tham gia các đấu trường nhan sắc quốc tế hay không. Trả lời vấn đề này, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 cho biết thời điểm khởi động Hoa hậu Việt Nam 2024 diễn ra sát thời khắc chuyển giao năm mới khiến quỹ thời gian nhiệm kỳ của Hoa hậu Hà Trúc Linh bị rút ngắn, chỉ khoảng hơn một năm.

Theo ông, nếu đặt mình vào vị trí của Hà Trúc Linh, ban tổ chức cũng có những trăn trở khi hoa hậu chưa có nhiều thời gian để thử sức và cống hiến. Tuy nhiên, việc tổ chức cuộc thi cần đảm bảo theo nhịp chung và lộ trình đã đề ra.

Ban tổ chức sẵn sàng tạo điều kiện để Hà Trúc Linh thử sức và tỏa sáng ở những đấu trường lớn hơn. Ảnh: Trọng Tài - Như Ý - Hồng Vĩnh.

“Ngắn hay dài không phải là yếu tố quyết định, quan trọng là hoa hậu có thể để lại dấu ấn như thế nào trong lòng công chúng. Khoảnh khắc đăng quang chỉ là một thời điểm, còn hành trình cống hiến và lan tỏa giá trị không có con số cũng không bị giới hạn bởi thời gian”, ông nói.

Đại diện ban tổ chức cũng cho biết trong thời gian tới, Hà Trúc Linh vẫn tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi và phát triển bản thân. Khi có cơ hội phù hợp tại các sân chơi quốc tế, ban tổ chức sẵn sàng tạo điều kiện để cô thử sức và tỏa sáng ở những đấu trường lớn hơn.

Tiếp nối chủ đề Rạng rỡ Việt Nam của Hoa hậu Việt Nam 2024, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 trở lại với chủ đề Miền hương sắc, đánh dấu những bước chuyển mình của cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất quốc gia.

Nếu như năm 2024, Hoa hậu Việt Nam kể câu chuyện của di sản, thì năm 2026, câu chuyện ấy sẽ được nối dài bằng hành trình mới, kết nối Huế trầm mặc, sâu lắng với Hải Phòng trẻ trung, năng động, hào hoa, cởi mở.

Hoa hậu Việt Nam 2026 hướng tới việc định hình một thế hệ đại diện mới, những hương sắc Việt không chỉ tỏa sáng, mà còn có khả năng tạo giá trị và dẫn dắt những ảnh hưởng tích cực trong xã hội.

