Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận phần thưởng 500 triệu đồng

TPO - Sự trở lại của Hoa hậu Việt Nam 2026 nhận được kỳ vọng của khán giả về một mùa giải ấn tượng, tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Ban tổ chức tiếp tục kiên định với giá trị truyền thống, tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của phụ nữ Việt Nam.

Tiếp tục tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên

Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức khởi động với sự kiện họp báo công bố được tổ chức ở Hà Nội ngày 5/5. Không đơn thuần là một sân chơi nhan sắc, Hoa Hậu Việt Nam từ lâu đã được xem là thước đo chuẩn mực của vẻ đẹp Việt. Sự khắt khe trong tiêu chí tuyển chọn, từ ngoại hình, tri thức đến nhân cách, đã tạo nên giá trị khác biệt và uy tín bền vững qua nhiều thế hệ.

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 khởi động vòng sơ khảo tại TPHCM và Hà Nội từ tháng 6. Vòng chung kết dự kiến diễn ra tháng 8 tại Hải Phòng.

Hoa hậu Việt Nam 2026 tìm kiếm những thí sinh có vẻ đẹp tự nhiên, chưa từng qua giải phẫu thẩm mỹ.

Theo thể lệ, đối tượng tham gia là nữ công dân Việt Nam trong độ tuổi từ 18-27, đáp ứng các điều kiện như đạo đức tốt, không có tiền án, tiền sự, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa lập gia đình, chưa sinh con. Về trình độ văn hóa, thí sinh cần tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên. Về ngoại hình, thí sinh có chiều cao từ 1,63 m đủ điều kiện đăng ký tham gia cuộc thi.

Ban tổ chức tiếp tục kiên định với giá trị truyền thống, tôn vinh vẻ đẹp nguyên bản của phụ nữ Việt Nam. Vì vậy, điều kiện dự thi cũng nêu rõ thí sinh có vẻ đẹp tự nhiên, chưa từng qua giải phẫu thẩm mỹ, chưa từng qua chuyển đổi giới tính.

Thí sinh đã đạt danh hiệu hoa, á hậu, hoa, á khôi, người đẹp nhất, nhì, ba tại các cuộc thi sắc đẹp cấp tỉnh, thành, ngành và khu vực diễn ra trong năm 2025 hoặc 2026 sẽ được đặc cách vào vòng thi chung khảo, nếu phù hợp các quy định nhân trắc cũng như quy định khác ở điều kiện dự thi và hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định tại thể lệ.

Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ nhận vương miện cùng giải thưởng 500 triệu đồng

Các phần thi bắt buộc nhằm đánh giá toàn diện thí sinh bao gồm trình diễn áo dài, áo tắm, dạ hội và trang phục dân tộc hoặc cổ phục. Bên cạnh đó, thí sinh được đánh giá qua các thử thách thực tế, phần thi tài năng tự chọn và phần thi ứng xử dành cho Top 5.

Ngoài ra, cuộc thi còn tổ chức các nội dung thi Đại sứ Nhân Ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao, Người đẹp biển, Người đẹp được bình chọn nhiều nhất … và sát hạch thông qua các hoạt động đồng hành, dã ngoại, thực hành thực tế và các hoạt động xã hội khác.

Những nội dung này không chỉ tôn vinh nhan sắc mà còn đề cao vai trò, tiếng nói của thí sinh trong các lĩnh vực xã hội.

Về cơ cấu giải thưởng, ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ nhận vương miện cùng phần thưởng 500 triệu đồng. Á hậu 1 và Á hậu 2 lần lượt nhận 300 triệu đồng và 250 triệu đồng. Các đại sứ nhận giải thưởng có giá trị 50 triệu đồng mỗi giải.

Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký kéo dài đến hết ngày 12/6. Thí sinh có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở báo Tiền Phong (số 15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội hoặc D29 Phạm Văn Bạch, Hà Nội), các văn phòng đại diện của báo Tiền Phong trên toàn quốc hoặc đăng ký trực tuyến thông qua các nền tảng chính thức.

Hồ sơ dự thi bao gồm đơn đăng ký, sơ yếu lý lịch có xác nhận, giấy tờ học vấn, ảnh chân dung, video giới thiệu bản thân và các giấy tờ tùy thân liên quan.