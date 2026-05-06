Viết tiếp 38 năm lịch sử Hoa hậu Việt Nam

TPO - Trải qua gần bốn thập kỷ với 19 mùa giải, Hoa hậu Việt Nam không chỉ là cuộc thi nhan sắc lâu đời nhất quốc gia, đây là nhịp cầu nối giữa các thế hệ, nơi vẻ đẹp được định nghĩa bằng cả trí tuệ và trách nhiệm cộng đồng.

Dòng chảy không đứt đoạn của Hoa hậu Việt Nam

Năm 1988, cuộc thi Hoa hậu hội báo Tiền Phong (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam) chính thức ra đời. Đó là điểm khởi đầu cho hành trình nhan sắc bền bỉ suốt 38 năm. Không chỉ là khoảnh khắc hào nhoáng dưới ánh đèn sân khấu, giá trị của Hoa hậu Việt Nam nằm ở chiều sâu lịch sử. 19 vương miện đã được trao đi, tạo nên dòng chảy văn hóa nối liền giữa các thế hệ thanh niên Việt Nam.

Lịch sử 38 năm Hoa hậu Việt Nam.

Trong đoạn trailer đầy cảm xúc vừa công bố tại họp báo chiều 5/5, khán giả được nhắc nhớ rằng, Hoa hậu Việt Nam vượt xa khoảnh khắc đăng quang. Đó là di sản của nhiều thế hệ phụ nữ.

Mỗi người đẹp bước ra từ cuộc thi đều mang theo sắc đẹp, trí tuệ và cả hơi thở của thời đại họ sống. Họ gìn giữ những giá trị truyền thống và không ngừng làm mới chuẩn mực về vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam.

Vẻ đẹp bước ra từ những bước chân lấm bùn

Một trong những điểm chạm xúc động nhất trong hành trình 38 năm qua chính là hình ảnh các hoa hậu rời xa ánh đèn sân khấu, xuất hiện ở những nơi cần họ nhất. Trailer ghi lại những hình ảnh chân thực, từ những bước chân lấm bùn, những giọt mồ hôi đẫm áo và những nụ cười rạng rỡ tại vùng sâu, vùng xa.

Họ không tìm kiếm sự chú ý bằng hào quang ảo, các người đẹp của Hoa hậu Việt Nam tạo ra những đổi thay thực sự bằng các dự án nhân ái. Chính những giá trị âm thầm lan tỏa này đã tạo nên sức sống lâu bền cho danh hiệu.

Bản lĩnh của thế hệ mới

Càng về sau, chuẩn mực của Hoa hậu Việt Nam càng được nâng cao. Một thế hệ phụ nữ mới đang trưởng thành, tự tin hơn, bản lĩnh hơn. Họ không chỉ đẹp mà còn có tư duy sắc bén, giúp các đại diện Việt Nam tự tin bước ra thế giới.

Cột mốc lịch sử năm 2023 là minh chứng rõ nét nhất khi lần đầu hai tiếng "Việt Nam" được xướng lên ở đỉnh cao quốc tế. Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy trở thành người đẹp đầu tiên của Việt Nam đăng quang Hoa hậu Quốc tế.

Thành tích này là kết quả của quá trình rèn luyện bền bỉ, khẳng định vị thế của phụ nữ Việt Nam trong một thế giới rộng mở và hội nhập.

Tiếp nối hành trình rực rỡ của Huỳnh Thị Thanh Thủy, năm 2024 tại Cố đô Huế, Hà Trúc Linh đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2024. Cô là hiện thân của sự kế thừa, mang theo trọng trách viết tiếp những hành trình mới, gìn giữ giá trị cốt lõi của cuộc thi.

Công nghệ dẫn lối, quy mô giải thưởng

Khép lại chương cũ tại miền di sản Huế, Hoa hậu Việt Nam 2026 khởi động với chủ đề "Miền hương sắc". Điểm đến tiếp theo là Hải Phòng - thành phố cảng năng động với những kỷ lục tăng trưởng. Nơi đây sẽ là bệ phóng để nhan sắc Việt bứt phá, lan tỏa năng lượng tích cực cho giới trẻ.

Mùa giải năm 2026 ghi dấu ấn bằng việc ứng dụng công nghệ. Lasoong - hệ sinh thái duy nhất sẽ tích hợp toàn bộ nội dung, mang lại trải nghiệm liền mạch cho thí sinh.

Bên cạnh vương miện cao quý, Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến hệ thống giải thưởng hấp dẫn. Tân Hoa hậu sẽ nhận giải thưởng trị giá 500 triệu đồng. Á hậu 1 và Á hậu 2 nhận giải thưởng lần lượt là 300 triệu và 250 triệu đồng.

Trailer Hoa hậu Việt Nam 2026: Miền hương sắc.

Đặc biệt, cuộc thi tiếp tục xây dựng hệ thống giải phụ và các danh hiệu Đại sứ/Người đẹp. Các danh hiệu như Đại sứ nhân ái, du lịch, truyền thông, thời trang hay Người đẹp biển... đều có trị giá 50 triệu đồng mỗi giải. Điều này nhằm tôn vinh vẻ đẹp đa dạng, gắn liền với các hoạt động cộng đồng và văn hóa.

Dự kiến, vòng sơ khảo sẽ diễn ra trong tháng 6/2026. Chương trình thực tế được ghi hình trong tháng 6 và 7, phát sóng từ tháng 7 trên các nền tảng số. Vòng chung khảo toàn quốc diễn ra vào tháng 8/2026.

