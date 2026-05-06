'Heo năm móng' cán đích 100 tỷ đồng

TPO - "Heo năm móng" hạ cánh trăm tỷ an toàn sau "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng". Cuộc đua phòng vé ngã ngũ với thắng - thua hiện rõ, nhiều tác phẩm hụt hơi nhanh chóng sau kỳ nghỉ lễ.

Tối 5/5, Heo năm móng cán mốc 100 tỷ đồng sau 12 ngày khởi chiếu, trở thành phim Việt thứ hai “hạ cánh an toàn” ở mùa phim 30/4-1/5 năm nay sau Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng.

Theo Box Office Vietnam, thị trường ngày 6/5 ghi nhận khoảng 9 tỷ đồng doanh thu. Dẫn đầu phòng vé là Heo năm móng với 2,56 tỷ đồng từ 35.232 vé/2.101 suất chiếu. Bộ phim của đạo diễn Lưu Thành Luân tiếp tục giữ sức hút sau khi vượt cột mốc 100 tỷ đồng.

Đứng thứ hai là Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng với 1,67 tỷ đồng, bán 22.752 vé/1.847 suất chiếu. Dù đã ra rạp từ trước kỳ nghỉ lễ, tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung duy trì phong độ. Hiện, phim đạt tổng doanh thu 183 tỷ đồng và là quán quân mùa phim 30/4 năm nay.

Ngay sau đó là Thẩm mỹ viện âm phủ - bộ phim kinh dị có sự góp mặt của Ngọc Trinh và Xuân Lan. Trong các suất chiếu sớm ngày 6/5, phim thu gần 1,5 tỷ đồng từ 18.725 vé và 892 suất chiếu. Doanh thu hiện tại của phim đang ở mức khoảng 1,88 tỷ đồng.

Sự xuất hiện của Thẩm mỹ viện âm phủ ngay lập tức khiến cuộc cạnh tranh phòng vé trở nên khốc liệt hơn. Bộ phim nhanh chóng chen chân vào top 3 doanh thu ngày, đồng thời đẩy Đại tiệc trăng máu 8 và Trùm sò xuống sâu hơn trên bảng xếp hạng.

Anh hùng của đạo diễn Võ Thạch Thảo đứng thứ tư với hơn 1,02 tỷ đồng doanh thu, bán 13.522 vé trên 1.109 suất chiếu. Bộ phim đạt gần 40 tỷ đồng doanh thu sau 12 ngày nhảy vào cuộc đấu.

Đại tiệc trăng máu 8 tiếp tục hụt hơi khi chỉ thu khoảng 473 triệu đồng trong ngày từ 6.005 vé và 668 suất chiếu. Tổng doanh thu hiện tại của phim đạt khoảng 30,8 tỷ đồng. Tình hình tương tự xảy ra với Trùm sò. Bộ phim của Đức Thịnh chỉ thu gần 400 triệu đồng trong ngày 6/5, bán 5.359 vé trên 593 suất chiếu. Sau gần hai tuần phát hành, phim đạt khoảng 15 tỷ đồng doanh thu, con số khó giúp dự án hoàn vốn.

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay khép lại với tổng doanh thu khoảng 279,6 tỷ đồng, tính trong 10 ngày từ 24/4 đến hết 3/5. So với mức 328 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025 - thời điểm Thám tử Kiên có các suất chiếu sớm - thị trường giảm khoảng 15%.

Tuy nhiên, theo Box Office Vietnam, nếu mở rộng thống kê sang các phim cận lễ, đặc biệt là Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng - tác phẩm đã dời lịch chiếu sớm một tuần - cùng các suất sneakshow từ ngày 23/4, tổng doanh thu thực tế của mùa phim năm nay tăng đáng kể, thậm chí vượt cùng kỳ năm ngoái.

Điều này cho thấy lượng khán giả đến rạp không hề giảm mạnh, mà đang có xu hướng phân bổ khác về thời điểm xem phim. Thay vì dồn toàn bộ sức mua vào đúng kỳ nghỉ lễ như trước, khán giả hiện có xu hướng xem sớm hơn hoặc trải đều trong nhiều tuần.

