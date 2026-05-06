Vũ điệu đặc biệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Ấn Độ

TPO - Điệu nhảy Cheraw cổ xưa của Ấn Độ gây chú ý khi được biểu diễn trong lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ngày 5/5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ, theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi.

Hôm nay (6/5), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự lễ đón cấp Nhà nước do Tổng thống và Thủ tướng Ấn Độ chủ trì, trước khi có cuộc hội đàm để bàn phương hướng tăng cường hợp tác song phương và chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác song phương.

Ngày 5/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được chào đón bằng điệu nhảy Cheraw cổ xưa của Ấn Độ. Vũ điệu này đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế.

Một màn biểu diễn Cheraw ở Ấn Độ.

Theo Danceus, điệu nhảy Cheraw hay còn gọi là múa tre, có thể bắt nguồn từ thế kỷ thứ Nhất sau Công nguyên, được xem là một trong những điệu nhảy cổ xưa nhất của cộng đồng người Mizo tại bang Mizoram của Ấn Độ. Điệu nhảy này ra đời từ thời kỳ trước khi người Kuki-Mizo di cư tới vùng Chin Hills và sau đó định cư tại Mizoram.

Không chỉ mang giá trị nghệ thuật, Cheraw còn là một phần của đời sống tinh thần và nghi lễ. Ban đầu, điệu nhảy là một phần của tín ngưỡng và các dịp ăn mừng, sau đó trở nên phổ biến trong các sự kiện cộng đồng và quốc gia.

Điểm nổi bật của Cheraw nằm ở kỹ thuật trình diễn độc đáo với những thanh tre. Thông thường, từ 6-8 người cầm các cặp thanh tre, đặt trên một thanh tre nằm ngang dưới đất. Những người này - thường là nam giới - ngồi đối diện nhau, gõ nhịp và khép - mở các thanh tre một cách đều đặn, trong khi các nữ vũ công nhảy nhịp nhàng và chuẩn xác giữa các thanh tre, kết hợp động tác lướt và xoay uyển chuyển.

Nhịp điệu không cố định mà tăng tốc dần và càng lúc càng khó, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa người giữ nhịp và người nhảy. Chính sự ăn ý này tạo nên sức hấp dẫn và cũng là thử thách của Cheraw.

Về mặt nghệ thuật, các động tác trong Cheraw được lấy cảm hứng từ thiên nhiên, như sự đung đưa của cây cối hay chuyển động của chim bay. Âm thanh phát ra từ các thanh tre đóng vai trò chủ đạo trong việc tạo nhịp. Trong các phiên bản hiện đại, điệu nhảy còn có thể được đệm thêm bằng các nhạc cụ truyền thống của người Mizo như trống, cồng hay chũm chọe.

Trang phục là một yếu tố quan trọng góp phần tạo nên bản sắc của Cheraw. Nữ vũ công thường đội vakiria - loại mũ làm từ tre, trang trí bằng lông và các vật nhiều màu sắc, cùng áo kawrchei và váy puanchei với các gam màu trắng, đỏ, xanh và đen. Nam giới đội mũ tre khumbeu và khăn Mizo. Những bộ trang phục rực rỡ này làm tăng thêm sức sống cho màn biểu diễn.

Người Ấn Độ nhảy Cheraw chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ngày 5/5. Ảnh: TTXVN.

Một sự kiện gây chú ý của điệu nhảy này là vào năm 2010, khi bang Mizoram lập kỷ lục Guinness với hơn 10.736 vũ công cùng biểu diễn trong 8 phút trên quãng đường dài 3 km tại Aizawl. Sự kiện cho thấy sức sống mạnh mẽ và khả năng gắn kết cộng đồng của điệu múa truyền thống.

Mizoram là bang nằm ở vùng núi thuộc miền đông bắc Ấn Độ, nơi có những rặng tre dày đặc, vách đá dựng đứng và thác nước hùng vĩ. Đây là vùng đất của người Mizo - những cư dân miền cao nguyên nổi tiếng với tính cách phóng khoáng và hiếu khách. Sự thân thiện này không chỉ thể hiện trong đời sống thường nhật mà còn được phản ánh qua chính những điệu múa như Cheraw, nơi cộng đồng cùng tham gia, cùng chia sẻ nhịp điệu và chào đón người ngoài đến thưởng thức.

Ngày nay, Cheraw không chỉ là một điệu nhảy, mà còn là biểu tượng của bản sắc người Mizo - một sự kết hợp giữa truyền thống, thiên nhiên và tinh thần cộng đồng, trong đó sự hiếu khách và cởi mở của con người nơi đây luôn để lại ấn tượng sâu sắc với những ai đặt chân tới.

Múa Cheraw và múa sạp của Việt Nam có một số nét tương đồng, đều dùng các thanh tre làm đạo cụ chính, cho thấy khả năng từng diễn ra giao thoa văn hóa ở châu Á.

