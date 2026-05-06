Cụ ông mang theo vàng đi lạc và kiệt sức trong rừng keo tại Huế

Ngọc Văn

TPO - Sau nhiều ngày rời nhà, một cụ ông ở TP. Huế đi lạc vào rừng keo tràm và kiệt sức. Lực lượng công an cùng người dân cố gắng cứu giúp, đưa về an toàn.

Chiều 6/5, thông tin từ Công an xã Hưng Lộc (TP. Huế) cho biết, đơn vị vừa phối hợp người dân kịp thời cứu giúp một cụ ông đi lạc giữa rừng keo tràm, trong tình trạng suy kiệt sức khỏe.

Trước đó, người dân thôn Hòa Lộc (xã Hưng Lộc) phát hiện một người đàn ông lớn tuổi di chuyển vô định tại khu vực rừng keo ven đường tỉnh 15B. Khi tiếp cận, cụ ông có biểu hiện mệt mỏi, đi đứng không vững và lả đi vì đói. Sự việc sau đó được trình báo đến Công an xã Hưng Lộc.

Ông Quang được hỗ trợ, chăm sóc sau khi được phát hiện đi lạc, đói lả giữa khu rừng keo tràm rộng lớn. Ảnh: CTV

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an xã đã chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Do khu vực rừng keo tràm rộng lớn nằm xa khu dân cư, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Một cán bộ tham gia hỗ trợ cho biết, khi tiếp cận, cụ ông đã rất yếu, nằm một mình trong rừng keo tràm. Lực lượng chức năng sau đó đưa cụ về nhà dân gần đó để chăm sóc tạm thời, cho ăn uống nhằm hồi sức.

Qua xác minh nhanh, cụ ông được xác định là Nguyễn Quang (trú tại xã Vinh Lộc, TP. Huế), rời khỏi nhà trước đó khoảng 3 ngày. Thời điểm được tìm thấy, ông không mang theo giấy tờ tùy thân, tinh thần không ổn định, nhưng trên người vẫn đeo một sợi dây chuyền vàng.

Công an xã Hưng Lộc đã liên hệ với Công an xã Vinh Lộc để thông báo cho gia đình đến đón cụ ông về chăm sóc.

Theo người thân, ông Quang thường có biểu hiện tâm lý không ổn định và từng nhiều lần bỏ nhà đi. Trong thời gian ông rời nhà, gia đình đã đăng thông tin lên mạng xã hội để nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Gặp lại người thân, gia đình ông Quang bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an cùng người dân địa phương đã kịp thời hỗ trợ, giúp cụ ông vượt qua tình huống nguy hiểm.

#cụ ông đi lạc #rừng keo #Hưng Lộc #TP. Huế #công an xã #cứu người #kiệt sức #tìm người mất tích #dây chuyền vàng #người già đi lạc #xã Vinh Lộc #hỗ trợ người dân #đường tỉnh #suy kiệt #di chuyển #tâm lý

