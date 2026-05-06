Kết quả xếp loại đơn vị hành chính tại TPHCM

TPO - Sau 2 đợt phân loại, TPHCM có 153 xã, phường và đặc khu Côn Đảo được xếp loại đơn vị hành chính loại I, 15 xã, phường thuộc đơn vị hành chính loại II.

Ngày 6/5, UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố (đợt 2). Theo đó, trong 42 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn TPHCM, có 37 đơn vị hành chính loại I (25 phường, 11 xã, 1 đặc khu) và 5 đơn vị hành chính loại II (5 xã).

Trong đợt 1, TPHCM đã phân loại 126 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn. Theo đó, đơn vị hành chính loại I gồm 88 phường và 28 xã; đơn vị hành chính loại II gồm 10 xã.

Như vậy, sau 2 đợt phân loại, TPHCM có 153 xã, phường và đặc khu Côn Đảo được xếp loại đơn vị hành chính loại I, 15 xã, phường thuộc đơn vị hành chính loại II.

Việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tạo cơ sở để thành phố thực hiện hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ và phân bổ nguồn lực phù hợp với từng loại đơn vị hành chính.

﻿TPHCM có 153 xã, phường và đặc khu Côn Đảo được xếp loại đơn vị hành chính loại I, 15 xã, phường thuộc đơn vị hành chính loại II. Ảnh minh họa: Bùi Quốc Hoàng

Theo UBND TPHCM, việc phân loại các đơn vị hành chính được thực hiện bằng phương pháp chấm điểm dựa trên các tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và các yếu tố đặc thù.

Cụ thể, tiêu chí dân số và diện tích được tính theo quy mô, mức tăng thêm được quy đổi thành điểm nhưng có giới hạn tối đa. Nhóm tiêu chí kinh tế - xã hội đánh giá khả năng cân đối ngân sách, cơ cấu kinh tế, tốc độ tăng trưởng, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, thu nhập và các chỉ số liên quan.

Một số yếu tố đặc thù được xem xét là vị trí chiến lược đặc biệt, vai trò trung tâm, di sản, hay đặc điểm dân cư.

Trước đó, UBND TPHCM đã có kế hoạch xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính đô thị (chuyển xã lên phường) trên địa bàn. Kế hoạch của TPHCM nhằm cụ thể hóa chủ trương sắp xếp, kiện toàn đơn vị hành chính, xây dựng mô hình chính quyền địa phương phù hợp với quá trình đô thị hóa.