Ngoại trưởng Trung Quốc và Iran hội đàm tại Bắc Kinh

Quỳnh Như

TPO - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Iran Abbas Araqchi đã có cuộc hội đàm tại thủ đô Bắc Kinh, trong bối cảnh Tehran tăng cường tham vấn với nhiều quốc gia về các diễn biến khu vực.

Theo hãng tin Tasnim, hôm nay (6/4), Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm ngoại giao nhằm tăng cường tham vấn và phối hợp giữa hai nước trước diễn biến phức tạp tại khu vực.

Theo truyền thông Iran, đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Araqchi kể từ khi căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát cuối tháng 2, dù hai bên vẫn duy trì liên lạc thường xuyên thông qua các cuộc điện đàm.

Tại cuộc gặp, hai ngoại trưởng đã trao đổi về tình hình an ninh khu vực, tác động của các hoạt động quân sự từ bên ngoài tại Tây Á, cũng như các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương.

Phía Trung Quốc tiếp tục nhấn mạnh lập trường ủng hộ tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, đồng thời kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và ưu tiên giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Theo hãng tin Mehr, trong cuộc gặp với nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc, Ngoại trưởng Abbas Araghchi đánh giá cao quan hệ với Bắc Kinh, gọi Trung Quốc là "người bạn chân thành" của Tehran.

Ông cũng nói thêm rằng, "trong bối cảnh hiện nay, sự hợp tác giữa hai nước sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến tổ chức hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Bắc Kinh vào tuần tới.

Trong khi đó, căng thẳng tại khu vực Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz tiếp tục leo thang, khiến tuyến vận tải năng lượng quan trọng này trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng quốc tế.

Tasnim, CNN
#Iran #Trung Quốc #Hội đàm #An ninh khu vực #Hợp tác quốc tế #Căng thẳng khu vực

