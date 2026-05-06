Tiếp bài Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ: Xử phạt 19 phòng khám vi phạm

TP - Sau khi nhận phản ánh của báo Tiền Phong, Thuế Hà Nội đã kiểm tra, xử phạt các đơn vị nha khoa. Theo đó, có 19 đơn vị vi phạm với số tiền truy thu, giảm lỗ, xử phạt gần 30 tỷ đồng.

Xử phạt, truy thu giảm lỗ gần 30 tỷ đồng

Sau khi loạt bài Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ, PV Tiền Phong liên hệ, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Ngày 5/5, ông Phan Tiến Hòa - Phó trưởng Thuế TP Hà Nội cho biết, đã đánh giá và lựa chọn doanh nghiệp, hộ kinh doanh lĩnh vực nha khoa đưa vào danh sách rủi ro.

Cơ quan thuế bám sát dữ liệu chênh lệch giữa giá vốn (từ labo) và giá dịch vụ thực tế để ngăn chặn hành vi khai khống, khai thiếu. Ảnh minh họa.

“Đến hiện tại, Thuế TP Hà Nội kiểm tra và xử lý vi phạm đối với 19 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh lĩnh vực nha khoa. Số tiền truy thu vào ngân sách nhà nước 18,6 tỷ đồng, giảm lỗ 9 tỷ đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu của những doanh nghiệp trên chủ yếu là khai sai doanh thu, chi phí sản xuất kinh doanh dẫn đến thiếu số thuế phải nộp”, ông Hòa nói.

“Thuế Hà Nội chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan (như: y tế, lực lượng quản lý thị trường, cơ quan công an...) nhằm rà soát đồng bộ từ khâu cấp phép hành nghề, kiểm soát nguồn gốc xuất xứ vật tư y tế (labo răng sứ) đến việc đối soát dòng tiền. Qua đó, tạo lập màng lưới giám sát liên ngành, kiên quyết xử lý triệt để, tận gốc các hành vi gian lận thương mại và trốn thuế trên địa bàn”. Ông Phan Tiến Hòa - Phó trưởng Thuế TP Hà Nội

Thuế TP Hà Nội cho biết, phân tích theo tổ hợp dấu hiệu bất thường của phòng khám nha khoa như: Quy mô lớn nhưng số nộp không tương xứng với quy mô, chênh lệch dữ liệu hóa đơn và kê khai nhiều, có dấu hiệu rủi ro bán hàng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế.

Ngoài cơ quan thuế, từ phản ánh của báo Tiền Phong, các cơ quan chức năng khác vào cuộc làm rõ thông tin. Cụ thể, lãnh đạo UBND Phường Phúc Lợi (Hà Nội) cho biết, đã lập đoàn liên ngành (gồm: đại diện UBND phường, lực lượng quản lý thị trường…) tới kiểm tra phòng khám nha khoa.

“Kết quả kiểm tra sơ bộ, Công ty Nha khoa Quốc tế V.H (đường Sài Đồng, Hà Nội) vi phạm một số lỗi như: Bác sĩ hành nghề không đeo biển tên, sổ ghi chép chưa đúng quy định… Đoàn kiểm tra liên ngành của UBND phường Phúc Lợi đang lập hồ sơ ra quyết định xử phạt”, lãnh đạo UBND phường Phúc Lợi cho biết.

Nha khoa đua nhau quảng cáo hóa đơn đầy đủ Sau loạt bài Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ, khảo sát của PV Tiền Phong cho thấy, nhiều phòng khám nha khoa xuất hóa đơn khi khách hàng yêu cầu. Nha khoa H.S thuộc bệnh viện răng hàm mặt V.A.D quảng bá, dịch vụ trồng răng implant có hợp đồng rõ ràng, hóa đơn gồm: thăm khám chuyên sâu cùng bác sĩ, chụp phim đánh giá chính xác tình trạng răng và xương hàm, trụ implant chính hãng đảm bảo nguồn gốc xuất xứ. Nha khoa M.L.T quảng cáo, chi phí trồng răng implant toàn hàm trọn gói không phát sinh chi phí. Theo đó, hóa đơn gồm trồng răng trụ Hàn Quốc toàn hàm, miễn phí tư vấn bác sĩ, chụp phim…

Cùng với đó, Đoàn thanh tra của Sở Y tế Hà Nội đang tiến hành kiểm tra cơ sở nha khoa trên địa bàn. Đoàn kiểm tra rà soát việc tuân thủ quy định pháp luật tại các cơ sở như: Điều kiện hoạt động, nguồn gốc và chất lượng thiết bị y tế, quy trình khám chữa bệnh.

Siết kiểm tra dòng tiền lĩnh vực nha khoa

Lãnh đạo Thuế TP Hà Nội cho biết, thời gian tới thực hiện nhiều giải pháp kiểm tra phòng khám và labo (nơi gia công-PV) chế tác răng sứ. Cụ thể, cơ quan thuế đưa cơ sở kinh doanh nha khoa vào diện rà soát trọng điểm định kỳ, đặc biệt bám sát dữ liệu chênh lệch giữa giá vốn (từ labo) và giá dịch vụ thực tế để ngăn chặn hành vi khai khống, khai thiếu.

Cơ quan thuế tăng cường giám sát việc xuất hóa đơn điện tử từng lần cung cấp dịch vụ, kiên quyết xử lý cơ sở dùng lý do “không được bảo hiểm chi trả” để thuyết phục khách hàng không lấy hóa đơn.

“Thuế Hà Nội chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan (như: y tế, lực lượng quản lý thị trường, cơ quan công an...) nhằm rà soát đồng bộ từ khâu cấp phép hành nghề, kiểm soát nguồn gốc xuất xứ vật tư y tế (labo răng sứ) đến việc đối soát dòng tiền. Qua đó, tạo lập màng lưới giám sát liên ngành, kiên quyết xử lý triệt để, tận gốc các hành vi gian lận thương mại và trốn thuế trên địa bàn”, ông Hòa nói.

Đối với các phản ánh từ báo Tiền Phong, Thuế TP Hà Nội đang tiếp tục thu thập dữ liệu và tiến hành kiểm tra tại trụ sở đơn vị có dấu hiệu rủi ro và xử lý nghiêm trường hợp không nộp đầy đủ nghĩa vụ thuế. Trường hợp vi phạm nghiêm trọng, cơ quan thuế củng cố hồ sơ chuyển sang cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý theo đúng quy định.

Thuế TP Hà Nội cũng tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu với hệ thống ngân hàng, cơ quan liên quan, qua đó kiểm soát chặt chẽ dòng tiền, đặc biệt là các giao dịch có giá trị lớn hoặc có dấu hiệu rủi ro. Cơ quan thuế khuyến nghị người nộp thuế thực hiện phương thức thanh toán minh bạch, ưu tiên thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời kê khai đầy đủ doanh thu từ hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Trước đó, báo Tiền Phong thực hiện loạt bài điều tra Vạch chiêu moi tiền làm răng sứ. Theo đó, nhiều cơ sở nha khoa đã sử dụng chiêu thức tư vấn thiếu minh bạch nhằm đẩy khách hàng vào các gói dịch vụ chi phí cao. Không ít trường hợp người dân chỉ có nhu cầu điều trị đơn giản nhưng bị “vẽ bệnh”, khuyến nghị làm răng sứ nguyên hàm hoặc sử dụng các loại vật liệu đắt tiền. Nhiều nha khoa không xuất hóa đơn nhằm che giấu doanh thu, thiếu minh bạch nguồn gốc xuất xứ răng sứ.