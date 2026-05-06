Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Khu tái định cư phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ

Trần Hoàng

TPO - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các phường, xã tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ GPMB theo các mốc đã đề ra, đầu tư xây dựng các khu tái định cư theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm điều kiện sống của người dân "bằng" hoặc "tốt hơn" nơi ở cũ, tránh tình trạng chênh lệch hạ tầng giữa các khu đô thị mới và khu tái định cư.

Hạn chế tối đa áp dụng biện pháp cưỡng chế

Sáng 6/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Vũ Đại Thắng - chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5.

Báo cáo của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Vũ Xuân Tùng cho thấy công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5 đang được các địa phương tập trung triển khai quyết liệt. Các vướng mắc về cơ chế, chính sách cơ bản đã được tháo gỡ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ nhiều đoạn tuyến trọng điểm.

Đối với dự án cầu Thượng Cát cơ bản hoàn tất GPMB phía xã Thiên Lộc, phần còn lại tại phường Thượng Cát dự kiến hoàn thành trước ngày 15/5, cầu Ngọc Hồi phía Hà Nội đã hoàn thành 100% GPMB, trong khi phía Hưng Yên đang tiếp tục triển khai.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, các vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án Vành đai 3,5 cơ bản đã được giải quyết. Thành phố cũng đang nghiên cứu phương án giao một chủ đầu tư đủ năng lực để triển khai đồng bộ toàn tuyến, bảo đảm tiến độ và tính kết nối.

anh-065-1-9-17780390105131933031647.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Vũ Đại Thắng - phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh đối với hai tuyến Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5, đây là các trục giao thông đặc biệt quan trọng, cần hoàn thành sớm nhằm tăng cường kết nối vùng và giảm ùn tắc giao thông. Thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được đến thời điểm hiện nay, các tồn tại, vướng mắc tại các địa bàn cơ bản không còn nhiều và đã được thảo luận, thống nhất giải pháp cụ thể tại cuộc họp.

Thời gian tới, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các phường, xã tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ GPMB theo các mốc đã đề ra, trong đó phấn đấu hoàn thành nhiều đoạn trước ngày 15/5 và 30/5. Trọng tâm là tăng cường vận động, thuyết phục người dân, hạn chế tối đa việc áp dụng biện pháp cưỡng chế, bảo đảm sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai.

Tránh tình trạng chênh lệch hạ tầng giữa các khu đô thị mới và khu tái định cư

Về các cơ chế, chính sách liên quan, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội - Vũ Đại Thắng - yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xử lý dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền, đặc biệt là việc phê duyệt giá nhà tái định cư, bố trí quỹ nhà, quỹ đất tái định cư.

"Phải đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm được lựa chọn, ổn định nơi ở mới", Chủ tịch UBND Hà Nội nhấn mạnh.

Ông Thắng cũng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu tái định cư theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm điều kiện sống của người dân "bằng" hoặc "tốt hơn" nơi ở cũ, tránh tình trạng chênh lệch hạ tầng giữa các khu đô thị mới và khu tái định cư.

Nhấn mạnh yếu tố an sinh xã hội, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương đặc biệt quan tâm đến các đối tượng yếu thế, hộ gia đình khó khăn, bảo đảm chính sách hỗ trợ kịp thời, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp trong quá trình thu hồi đất...

Trần Hoàng
#Phát triển khu tái định cư hiện đại #Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng #Chính sách bồi thường và hỗ trợ #Kết nối giao thông vùng #Đồng thuận xã hội trong giải phóng mặt bằng #Giảm ùn tắc giao thông đô thị #cầu thượng cát #chủ tịch hà nôi #tái định cư

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe