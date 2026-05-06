Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Khu tái định cư phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ

TPO - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các phường, xã tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ GPMB theo các mốc đã đề ra, đầu tư xây dựng các khu tái định cư theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm điều kiện sống của người dân "bằng" hoặc "tốt hơn" nơi ở cũ, tránh tình trạng chênh lệch hạ tầng giữa các khu đô thị mới và khu tái định cư.

Hạn chế tối đa áp dụng biện pháp cưỡng chế

Sáng 6/5, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Vũ Đại Thắng - chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5.

Báo cáo của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Vũ Xuân Tùng cho thấy công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án đường Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5 đang được các địa phương tập trung triển khai quyết liệt. Các vướng mắc về cơ chế, chính sách cơ bản đã được tháo gỡ, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ nhiều đoạn tuyến trọng điểm.

Đối với dự án cầu Thượng Cát cơ bản hoàn tất GPMB phía xã Thiên Lộc, phần còn lại tại phường Thượng Cát dự kiến hoàn thành trước ngày 15/5, cầu Ngọc Hồi phía Hà Nội đã hoàn thành 100% GPMB, trong khi phía Hưng Yên đang tiếp tục triển khai.

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, các vướng mắc về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án Vành đai 3,5 cơ bản đã được giải quyết. Thành phố cũng đang nghiên cứu phương án giao một chủ đầu tư đủ năng lực để triển khai đồng bộ toàn tuyến, bảo đảm tiến độ và tính kết nối.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - Vũ Đại Thắng - phát biểu kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh đối với hai tuyến Vành đai 2,5 và Vành đai 3,5, đây là các trục giao thông đặc biệt quan trọng, cần hoàn thành sớm nhằm tăng cường kết nối vùng và giảm ùn tắc giao thông. Thành phố đánh giá cao những kết quả đạt được đến thời điểm hiện nay, các tồn tại, vướng mắc tại các địa bàn cơ bản không còn nhiều và đã được thảo luận, thống nhất giải pháp cụ thể tại cuộc họp.

Thời gian tới, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các phường, xã tiếp tục tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ GPMB theo các mốc đã đề ra, trong đó phấn đấu hoàn thành nhiều đoạn trước ngày 15/5 và 30/5. Trọng tâm là tăng cường vận động, thuyết phục người dân, hạn chế tối đa việc áp dụng biện pháp cưỡng chế, bảo đảm sự đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai.

Tránh tình trạng chênh lệch hạ tầng giữa các khu đô thị mới và khu tái định cư

Về các cơ chế, chính sách liên quan, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội - Vũ Đại Thắng - yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xử lý dứt điểm các nội dung thuộc thẩm quyền, đặc biệt là việc phê duyệt giá nhà tái định cư, bố trí quỹ nhà, quỹ đất tái định cư.

"Phải đẩy nhanh tiến độ để người dân sớm được lựa chọn, ổn định nơi ở mới", Chủ tịch UBND Hà Nội nhấn mạnh.

Ông Thắng cũng đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, đầu tư xây dựng các khu tái định cư theo hướng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm điều kiện sống của người dân "bằng" hoặc "tốt hơn" nơi ở cũ, tránh tình trạng chênh lệch hạ tầng giữa các khu đô thị mới và khu tái định cư.

Nhấn mạnh yếu tố an sinh xã hội, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương đặc biệt quan tâm đến các đối tượng yếu thế, hộ gia đình khó khăn, bảo đảm chính sách hỗ trợ kịp thời, không để phát sinh khiếu kiện phức tạp trong quá trình thu hồi đất...