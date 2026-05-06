Xã hội

Dự án mở rộng đoạn đường 7.200 tỷ đồng gần như giậm chân tại chỗ

Cảnh Kỳ

TPO - Dự án nâng cấp, mở rộng 7 km đầu Quốc lộ 91 ở Cần Thơ có tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng, dự án khởi công từ tháng 9/2025, nhưng do vướng mặt bằng, đến nay tiến độ thi công mới đạt hơn 5%.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91﻿ (đoạn Km0-Km7) có tổng mức đầu tư hơn 7.237 tỷ đồng. Trong đó, chi phí cho giải phóng mặt bằng hơn 5.556 tỷ đồng, chi phí xây dựng hơn 1.302 tỷ đồng. Dự án khởi công tháng 9/2025, mục tiêu hoàn thành tháng 12/2027.
Ban Quản lý dự án﻿ đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp Cần Thơ (chủ đầu tư) cho biết dự án có chiều dài hơn 7 km, đi qua địa bàn 4 phường: Ninh Kiều, Cái Khế, Bình Thủy, Thới An Đông. Tới nay, nhiều đoạn vẫn vướng mặt bằng.
Gói thầu thi công xây lắp giá trị hợp đồng hơn 1.547 tỷ đồng, lũy kế giá trị thực hiện đến nay hơn 79 tỷ đồng, tương đương 5%. Công tác bàn giao mặt bằng﻿ đến nay đạt hơn 59%, nhưng trong trạng thái ''xôi đỗ'', không đủ chiều dài để nhà thầu thi công.
Hiện còn 323 trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường, nhưng chưa chi trả. Không có mặt bằng, dự án tiếp tục chậm tiến độ kéo dài.
Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất Cần Thơ, trong số 1.099 trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án, đến nay đã bàn giao đất của 460 trường hợp, còn lại đang giải quyết tiếp.
Quốc lộ 91 từ Km7 trở đi đã được đầu tư mở rộng từ nhiều năm trước, riêng 7 km đầu tuyến đã trải qua 2 dự án khác nhau, tới nay mới chính thức triển khai.

Tại chuyến kiểm tra hiện trường dự án mới đây, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ - cho biết đây là dự án rất khó và phức tạp, đã được xây dựng từ hơn 10 năm trước nhưng gặp nhiều vướng mắc dẫn đến đình trệ. Tuy nhiên, điểm nghẽn chính hiện ở công tác giải phóng mặt bằng, phần mặt bằng đã bàn giao trong tình trạng "xôi đỗ" nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Để đạt tiến độ hoàn thành dự án năm 2027, mặt bằng phải xong trong tháng 5, 6 năm nay.

Ông Tùng chỉ đạo các đơn vị áp dụng khung chính sách tốt nhất, hài hòa lợi ích cho người dân, đảm bảo công bằng. Tuy nhiên, khi đã áp dụng hết các chính sách vẫn không được, phải cưỡng chế, các địa phương cần sớm thành lập hội đồng cưỡng chế để thực hiện.

#Bí thư Thành ủy Cần Thơ #quốc lộ 91 #Cần Thơ #dự án nâng cấp #giao thông #đầu tư #bàn giao mặt bằng

