Dự án mở rộng đoạn đường 7.200 tỷ đồng gần như giậm chân tại chỗ

Tại chuyến kiểm tra hiện trường dự án mới đây, ông Lê Quang Tùng - Bí thư Thành ủy Cần Thơ - cho biết đây là dự án rất khó và phức tạp, đã được xây dựng từ hơn 10 năm trước nhưng gặp nhiều vướng mắc dẫn đến đình trệ. Tuy nhiên, điểm nghẽn chính hiện ở công tác giải phóng mặt bằng, phần mặt bằng đã bàn giao trong tình trạng "xôi đỗ" nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Để đạt tiến độ hoàn thành dự án năm 2027, mặt bằng phải xong trong tháng 5, 6 năm nay.

Ông Tùng chỉ đạo các đơn vị áp dụng khung chính sách tốt nhất, hài hòa lợi ích cho người dân, đảm bảo công bằng. Tuy nhiên, khi đã áp dụng hết các chính sách vẫn không được, phải cưỡng chế, các địa phương cần sớm thành lập hội đồng cưỡng chế để thực hiện.