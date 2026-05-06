Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Hai cá thể rùa biển mắc lưới ngư dân

Ngô Tùng

TPO - Ngày 6/5, trong lúc đang đánh bắt hải sản tại bãi biển Hồ Tràm, ngư dân đã phát hiện 2 cá thể vích bị mắc vào lưới và ngay lập tức gỡ lưới, đưa các cá thể này đến nhờ lực lượng chức năng chăm sóc y tế và kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Ngày 6/5, Đồn Biên phòng Phước Thuận phối hợp Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hồ Tràm (TPHCM) tiến hành bàn giao và thả 2 cá thể vích (rùa biển) về với môi trường tự nhiên.

Vào lúc 6h45 ngày 6/5, trong lúc đang đánh bắt hải sản tại bãi biển Hồ Tràm, ngư dân đã phát hiện 2 cá thể vích bị mắc vào lưới. Ngay lập tức, bà con ngư dân đã chủ động gỡ lưới và đưa các cá thể này đến Trung tâm để được chăm sóc y tế và kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Qua kiểm tra nhanh, cả 2 cá thể vích đều khỏe mạnh, không bị thương tổn nghiêm trọng và có đủ điều kiện để sinh tồn trong môi trường tự nhiên.

anh-1.jpg
Lực lượng biên phòng thả hai cá thể vích về môi trường tự nhiên. Ảnh: Cơ quan chức năng.
Khoảnh khắc thả 2 cá thể vích (rùa biển) về với biển. Video: Cơ quan chức năng

Ngay sau khi tiếp nhận, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hồ Tràm đã phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Thuận tổ chức đưa các cá thể này ra khu vực biển an toàn để thả về đại dương.

Vích là loài rùa biển quý hiếm, có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển. Việc phát hiện, cứu hộ và thả kịp thời 2 cá thể vích không chỉ thể hiện ý thức bảo vệ động vật hoang dã của ngư dân địa phương, mà còn góp phần lan tỏa trách nhiệm cộng đồng trong bảo tồn đa dạng sinh học biển.

Vích (rùa biển) hiện nằm trong Sách Đỏ IUCN với mức phân hạng Nguy cấp (EN). Chúng đóng vai trò quan trọng trong cân bằng hệ sinh thái biển nhưng đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng do săn bắt, ô nhiễm và mất môi trường sống.

Ngô Tùng
#vích #cá thể quý hiếm #vích (rùa biển) #Đồn Biên phòng Phước Thuận

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe