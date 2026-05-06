Hai cá thể rùa biển mắc lưới ngư dân

Ngày 6/5, Đồn Biên phòng Phước Thuận phối hợp Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hồ Tràm (TPHCM) tiến hành bàn giao và thả 2 cá thể vích (rùa biển) về với môi trường tự nhiên.

Vào lúc 6h45 ngày 6/5, trong lúc đang đánh bắt hải sản tại bãi biển Hồ Tràm, ngư dân đã phát hiện 2 cá thể vích bị mắc vào lưới. Ngay lập tức, bà con ngư dân đã chủ động gỡ lưới và đưa các cá thể này đến Trung tâm để được chăm sóc y tế và kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Qua kiểm tra nhanh, cả 2 cá thể vích đều khỏe mạnh, không bị thương tổn nghiêm trọng và có đủ điều kiện để sinh tồn trong môi trường tự nhiên.

Lực lượng biên phòng thả hai cá thể vích về môi trường tự nhiên. Ảnh: Cơ quan chức năng.

Khoảnh khắc thả 2 cá thể vích (rùa biển) về với biển. Video: Cơ quan chức năng

Ngay sau khi tiếp nhận, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hồ Tràm đã phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Thuận tổ chức đưa các cá thể này ra khu vực biển an toàn để thả về đại dương.

Vích là loài rùa biển quý hiếm, có vai trò quan trọng trong hệ sinh thái biển. Việc phát hiện, cứu hộ và thả kịp thời 2 cá thể vích không chỉ thể hiện ý thức bảo vệ động vật hoang dã của ngư dân địa phương, mà còn góp phần lan tỏa trách nhiệm cộng đồng trong bảo tồn đa dạng sinh học biển.

Vích (rùa biển) hiện nằm trong Sách Đỏ IUCN với mức phân hạng Nguy cấp (EN). Chúng đóng vai trò quan trọng trong cân bằng hệ sinh thái biển nhưng đang đối mặt nguy cơ tuyệt chủng do săn bắt, ô nhiễm và mất môi trường sống.