Mỗi tháng, Cần Thơ giải ngân được hơn 500 tỷ đồng vốn đầu tư công

TPO - Cả năm nay Cần Thơ được giao hơn 19.200 tỷ đồng vốn đầu tư công, nhưng sau 4 tháng mới giải ngân hơn 2.000 tỷ đồng, chỉ đạt hơn 10% kế hoạch.

UBND TP. Cần Thơ cho biết đến 30/4, giải ngân đầu tư công của Thành phố hơn 2.012 tỷ đồng, đạt hơn 10% kế hoạch cả năm (cả năm được giao hơn 19.266 tỷ đồng). Đây tiếp tục trở thành trở ngại lớn cho mục tiêu tăng trưởng 2 con số năm nay của Cần Thơ, và đẩy sức ép giải ngân lớn lên những tháng còn lại của năm.

Về thu ngân sách nhà nước, sau 4 tháng, Cần Thơ đã đạt hơn 43% dự toán cho cả năm, với hơn 11.646 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 11.164 tỷ đồng, thu hải quan hơn 482 tỷ đồng.

Tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp ở Cần Thơ có xu hướng tăng.

Với doanh nghiệp (DN), lũy kế 4 tháng đầu năm nay, Cần Thơ có hơn 1.600 DN đăng ký mới, 500 DN trở lại hoạt động, với tổng vốn đăng ký hơn 7.900 tỷ đồng, tăng hơn 54% về số lượng DN và tăng hơn 2% về vốn so cùng kỳ. Dù vậy, cũng có hơn 1.100 DN giải thể, tạm dừng hoạt động.

Theo Thống kê TP. Cần Thơ, 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng hơn 9% so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tiếp tục duy trì đà phục hồi, kéo theo nhu cầu sử dụng lao động tăng. Chỉ số sử dụng lao động trong các DN công nghiệp tính chung 4 tháng đầu năm tăng gần 13%, cho thấy xu hướng mở rộng sản xuất khá rõ nét.

Bên cạnh đó, tỷ lệ sử dụng lao động thời vụ, lao động ngắn hạn tăng nhằm đảm bảo tính linh hoạt trong xử lý các đơn hàng đột xuất.