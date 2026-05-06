Bão Hagupit xuất hiện, Việt Nam có bị ảnh hưởng không?

Nguyễn Hoài

TPO - Chiều nay (6/5), áp thấp nhiệt đới trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão Hagupit, trở thành cơn bão thứ 5 xuất hiện trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa bão năm nay, sau siêu bão Sinlaku. Xác suất bão vào Biển Đông dưới 20%.

Lúc 13 giờ chiều nay (6/5) vị trí tâm bão Hagupit ở vào khoảng 08.4N- 147.3E với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 10, cách Philippines khoảng gần 2000km về phía đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, dữ liệu dự báo hiện tại cho thấy, trong 24 giờ (tính từ 13h chiều 6/5), bão Hagupit sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ vào khoảng 5-10km/h, sau đó chuyển hướng Tây Tây Bắc.

Theo nhận định, bão Hagupit ít khả năng vượt qua Philippines để di chuyển vào Biển Đông. Nguyên nhân là trên khu vực Biển Đông đang tồn tại một lưỡi áp cao cận nhiệt đới. Xác suất bão vào Biển Đông hiện nay khá thấp, dưới 20%.

Về cường độ, bão Hagupit được dự báo có thể đạt cường độ mạnh nhất cấp 10, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới khi di chuyển tới gần vùng biển phía đông của Philippines.

anh-ve-tinh.jpg
Ảnh vệ tinh chụp bão Hagupit chiều 6/5.

Tuy nhiên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, dự báo sau 2 ngày tới của các mô hình hiện vẫn còn phân tán, chưa thống nhất cao. Vì vậy, cơ quan này vẫn đang theo dõi sát diễn biến của bão Hagupit.

Trước đó, ngày 10/4, trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương hình thành bão Sinlaku, do gặp các điều kiện thuận lợi, cơn bão này nhanh chóng trở thành siêu bão mạnh nhất thế giới tính từ đầu năm 2026.

Theo ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, trong bối cảnh El Nino mạnh có thể xuất hiện vào nửa cuối năm, số lượng bão trong mùa bão 2026 có thể không nhiều như một số năm trước nhưng nguy cơ xuất hiện các cơn bão rất mạnh, bất thường khi nhiệt độ mặt biển cao.

Dự báo từ tháng 5-7/2026, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông cao hơn với mức trung bình nhiều năm. Từ tháng 8-10/2026, bão/ATNĐ hoạt động trên khu vực Biển Đông thấp hơn so với trung bình nhiều năm.

