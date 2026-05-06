Tổng thống Ukraine Zelensky công bố video tên lửa Flamingo tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Flamingo tấn công các mục tiêu quân sự và năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga, nhằm đáp trả các đợt tấn công từ Moscow.

Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây đã công bố một đoạn video và cho biết, trong đêm ngày 4, rạng sáng 5/5, các lực lượng Ukraine đã tấn công một cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự Nga ở thành phố Cheboksary, nhằm đáp trả các đợt tấn công từ Moscow.

Ông cho biết tên lửa đã bay quãng đường hơn 1.500 km trước khi đánh trúng mục tiêu - một cơ sở sản xuất thiết bị điện, hệ thống bảo vệ rơle và linh kiện phục vụ các ngành công nghiệp quân sự của Nga, bao gồm hải quân, hàng không và xe bọc thép.

"Nga phải chấm dứt xung đột và chuyển sang ngoại giao thực sự. Chúng tôi đã nêu rõ đề xuất của mình", ông Zelensky nhấn mạnh.

Cùng ngày, Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF), Cơ quan An ninh (SSU) và Lực lượng Đặc nhiệm (SOF) Ukraine đã tiến hành tấn công vào nhà máy lọc dầu Kirishi (Kinef) tại tỉnh Leningrad.

Đây là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga với công suất khoảng 20-21 triệu tấn mỗi năm, giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng, đặc biệt tại khu vực Baltic.

Theo phía Ukraine, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã nhắm vào ba tổ máy xử lý dầu chính của nhà máy, gây ra hỏa hoạn. Một bể chứa nhiên liệu tại trạm bơm dầu Kirishi cũng được cho là đã bị trúng đòn tập kích.

Nhà máy này thuộc tập đoàn Surgutneftegas và chuyên sản xuất nhiên liệu, nhựa đường cùng các sản phẩm hydrocarbon.

Hiện, phía Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.