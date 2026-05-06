Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Tổng thống Ukraine Zelensky công bố video tên lửa Flamingo tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Quỳnh Như

TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã sử dụng tên lửa hành trình Flamingo tấn công các mục tiêu quân sự và năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga, nhằm đáp trả các đợt tấn công từ Moscow.

Tổng thống Volodymyr Zelensky gần đây đã công bố một đoạn video và cho biết, trong đêm ngày 4, rạng sáng 5/5, các lực lượng Ukraine đã tấn công một cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quân sự Nga ở thành phố Cheboksary, nhằm đáp trả các đợt tấn công từ Moscow.

Ông cho biết tên lửa đã bay quãng đường hơn 1.500 km trước khi đánh trúng mục tiêu - một cơ sở sản xuất thiết bị điện, hệ thống bảo vệ rơle và linh kiện phục vụ các ngành công nghiệp quân sự của Nga, bao gồm hải quân, hàng không và xe bọc thép.

"Nga phải chấm dứt xung đột và chuyển sang ngoại giao thực sự. Chúng tôi đã nêu rõ đề xuất của mình", ông Zelensky nhấn mạnh.

Cùng ngày, Lực lượng Hệ thống Không người lái (USF), Cơ quan An ninh (SSU) và Lực lượng Đặc nhiệm (SOF) Ukraine đã tiến hành tấn công vào nhà máy lọc dầu Kirishi (Kinef) tại tỉnh Leningrad.

Đây là một trong những cơ sở lọc dầu lớn nhất của Nga với công suất khoảng 20-21 triệu tấn mỗi năm, giữ vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng, đặc biệt tại khu vực Baltic.

Theo phía Ukraine, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã nhắm vào ba tổ máy xử lý dầu chính của nhà máy, gây ra hỏa hoạn. Một bể chứa nhiên liệu tại trạm bơm dầu Kirishi cũng được cho là đã bị trúng đòn tập kích.

Nhà máy này thuộc tập đoàn Surgutneftegas và chuyên sản xuất nhiên liệu, nhựa đường cùng các sản phẩm hydrocarbon.

Hiện, phía Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên.

Truyền thông Ukraine mô tả tên lửa hành trình Flamingo là vũ khí tầm xa có sức công phá lớn, với tầm bay hơn 3.000 km và khả năng duy trì độ cao chỉ khoảng 50 m so với mặt đất, giúp tránh bị radar đối phương phát hiện. Loại tên lửa này mang theo đầu đạn nặng tới 1.150 kg, đủ sức gây thiệt hại nghiêm trọng cho các mục tiêu chiến lược.

Quỳnh Như
#Ukraine #tên lửa Flamingo #Nga #tấn công quân sự #năng lượng #ngừng bắn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe