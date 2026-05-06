Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nguồn cơn đối tượng xông vào trụ sở công an chém một cán bộ trọng thương

Hoàng Nam

TPO - Sau khi uống rất nhiều rượu bia, Nguyễn Viết Hoàng mang rựa xông vào phòng trực ban hình sự Công an phường Ba Đồn chém một cán bộ công an trọng thương rồi bỏ trốn và đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Hoàng (SN 1998, trú thôn Tân An, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi “Giết người”.

z7796136806515-138b7cb176d00d46a677100e2737bf24.jpg
Đối tượng Nguyễn Viết Hoàng tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 12h15 ngày 5/5, Hoàng điều khiển xe đạp mang theo một cây rựa dài khoảng 70cm tới Công an phường Ba Đồn, rồi xông thẳng vào phòng trực ban hình sự.

Tại đây, đối tượng dùng hung khí chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu và chân của Đại úy Hoàng Trung Hoài, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Ba Đồn, sau đó nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nghe tiếng hô hoán, các cán bộ chiến sĩ trong ca trực lập tức khống chế tình hình. Thời điểm được phát hiện, Đại úy Hoài bị thương rất nặng, mất nhiều máu, trong đó có những vết thương nghiêm trọng ở vùng đầu và đứt lìa 1/3 bàn chân phải.

Nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Song song với công tác cứu chữa, lực lượng công an triển khai truy bắt đối tượng. Chỉ sau thời gian ngắn lẩn trốn, Nguyễn Viết Hoàng đã bị bắt giữ.

img-1442.jpg
Đại uý Hoài được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu xác định Hoàng và Đại úy Hoài không quen biết, không có mâu thuẫn từ trước.

Theo cơ quan điều tra, sáng cùng ngày, Nguyễn Viết Hoàng đã sử dụng nhiều rượu bia dẫn đến mất kiểm soát hành vi, sau đó thực hiện hành vi tấn công cán bộ công an ngay tại trụ sở làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng Nam
#Quảng Trị #Công an phường Ba Đồn #Nguyễn Viết Hoàng #giết người #tấn công #trụ sở #trọng thương

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe