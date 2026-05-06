Nguồn cơn đối tượng xông vào trụ sở công an chém một cán bộ trọng thương

TPO - Sau khi uống rất nhiều rượu bia, Nguyễn Viết Hoàng mang rựa xông vào phòng trực ban hình sự Công an phường Ba Đồn chém một cán bộ công an trọng thương rồi bỏ trốn và đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Hoàng (SN 1998, trú thôn Tân An, xã Tân Gianh, tỉnh Quảng Trị) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Nguyễn Viết Hoàng tại cơ quan Công an.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 12h15 ngày 5/5, Hoàng điều khiển xe đạp mang theo một cây rựa dài khoảng 70cm tới Công an phường Ba Đồn, rồi xông thẳng vào phòng trực ban hình sự.

Tại đây, đối tượng dùng hung khí chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu và chân của Đại úy Hoàng Trung Hoài, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự Công an phường Ba Đồn, sau đó nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nghe tiếng hô hoán, các cán bộ chiến sĩ trong ca trực lập tức khống chế tình hình. Thời điểm được phát hiện, Đại úy Hoài bị thương rất nặng, mất nhiều máu, trong đó có những vết thương nghiêm trọng ở vùng đầu và đứt lìa 1/3 bàn chân phải.

Nạn nhân ngay sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Song song với công tác cứu chữa, lực lượng công an triển khai truy bắt đối tượng. Chỉ sau thời gian ngắn lẩn trốn, Nguyễn Viết Hoàng đã bị bắt giữ.

Đại uý Hoài được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu xác định Hoàng và Đại úy Hoài không quen biết, không có mâu thuẫn từ trước.

Theo cơ quan điều tra, sáng cùng ngày, Nguyễn Viết Hoàng đã sử dụng nhiều rượu bia dẫn đến mất kiểm soát hành vi, sau đó thực hiện hành vi tấn công cán bộ công an ngay tại trụ sở làm việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.