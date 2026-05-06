Nhân viên công ty luật dùng 'luật rừng' để đòi nợ thuê

Tân Châu

TPO - Bằng thủ đoạn cắt ghép hình ảnh, tung tin sai sự thật lên mạng xã hội để bôi nhọ danh dự người vay và người thân, nhóm nhân viên tại Công ty Luật Power Law đã phải trả giá đắt trước pháp luật bằng các hình phạt nghiêm khắc.

Ngày 6/5, TAND TPHCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 16 bị cáo là cựu nhân viên Công ty TNHH Luật Power Law bị truy tố cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Các bị cáo trong vụ án.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Lê Duy (SN 1997) 3 năm 5 tháng 15 ngày tù; Bùi Thị Thu Huyền (SN 1997) 3 năm 6 tháng tù. 14 bị cáo còn lại bị phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 3 năm 5 tháng 15 ngày tù.

Tại tòa, các bị cáo là cựu nhân viên Công ty TNHH Luật Power Law như: Phạm Lê Duy, Bùi Thị Thu Huyền, Lê Thế Bình (SN 1992), Đinh Thanh Long (SN 1995)... đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Cụ thể: Bị cáo Phạm Lê Duy với vai trò Trưởng phòng thu hồi nợ, đã chỉ đạo và trực tiếp thực hiện hành vi cắt ghép hình ảnh của nhiều bị hại, gửi vào các tài khoản mạng xã hội để ép trả tiền. Bị cáo Bùi Thị Thu Huyền đã dùng tài khoản Facebook ảo "Tú Minh" để bình luận, phát tán thông tin sai sự thật về người vay và gia đình. Bị cáo Lê Thế Bình cắt ghép hình ảnh người thân của khách hàng kèm nội dung "Truy tìm nhóm lừa đảo" để đòi cho được số tiền chỉ vài triệu đồng…

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản mà còn xâm phạm nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm của công dân, gây mất an ninh trật tự xã hội. Các bị cáo hoạt động có tổ chức, phân công vai trò cụ thể từ trưởng nhóm đến nhân viên.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Luật Power Law - Chi nhánh Sài Gòn (trụ sở quận 8 và quận 12 cũ) do ông Hoàng Quốc Việt là đại diện theo pháp luật, Công ty Power Law thực hiện việc thu hồi nợ cho Ngân hàng Thương mại Tiên Phong và 17 công ty.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện theo đúng quy định pháp luật, các bị cáo - dưới áp lực doanh số - đã sử dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook làm công cụ gây áp lực.

Thủ đoạn chung của các bị cáo là truy cập vào hệ thống dữ liệu khách hàng, sau đó tìm kiếm thông tin người thân, bạn bè của người vay. Các đối tượng thực hiện việc cắt, ghép hình ảnh, đính kèm những nội dung mang tính chất lăng mạ, vu khống, như: “Thông báo khẩn tìm đối tượng lừa đảo”, “Cảnh báo đối tượng trốn nợ”... Những hình ảnh này sau đó được đăng tải công khai hoặc gửi trực tiếp cho người thân bị hại nhằm tạo áp lực tâm lý cực lớn, buộc họ phải trả nợ để giữ gìn danh dự.

Ngoài các bị cáo nêu trên, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cũng ra Quyết định số C19332/QĐ-CSHS ngày 20/22/2025, tách hành vi của các cá nhân liên quan khác và tiếp tục xác minh làm rõ trách nhiệm của Ban giám đốc Công ty Power Law.

#Tòa xét xử #TAND TPHCM #Dòi nợ #Power Law #Công ty luật #Khủng bố đòi nợ

