Sức khỏe

Chó nghi dại lao vào cắn điên loạn 5 người, có nạn nhân bị cắn 7 nhát

Huỳnh Thủy

TPO - Một con chó nghi mắc bệnh dại bất ngờ lao vào cắn nhiều người tại khu vực chợ, khiến 5 người bị thương, trong đó có nạn nhân bị cắn tới 7 nhát.

Ngày 6/5, ông Nguyễn Văn Hoàng – Chủ tịch UBND xã Tuy An Nam (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, địa phương đang khẩn trương phối hợp với Trạm Y tế triển khai giám sát, xử lý vụ việc một con chó nghi mắc bệnh dại tấn công nhiều người tại khu vực chợ An Chấn.

Con chó tấn công 5 người dân đã bị xử lý.

Theo thông tin ban đầu, trong sáng cùng ngày đã ghi nhận 5 trường hợp bị chó cắn tại các thôn Phú Quý và Mỹ Quang Nam. Cụ thể, ông N.N.T. (SN 1978, trú thôn Xuân Dục, phường Bình Kiến, Đắk Lắk) bị cắn vùng cẳng chân phải với khoảng 7 dấu răng, vết thương sâu, chảy nhiều máu.

Nhóm các nạn nhân cùng trú xã Tuy An Nam gồm: bà N.T.C. (SN 1946) và bà N.T.L. (SN 1975, cùng trú thôn Phú Quý); bà T.T.P. (SN 1975, trú thôn Mỹ Quang Bắc) và ông P.V.T. (SN 1982, trú thôn Mỹ Quang Nam). Trong đó, bà N.T.C. bị cắn vùng cổ tay trái với nhiều dấu răng, vết thương sâu, chảy nhiều máu; ông P.V.T. bị cắn vùng cẳng chân trái với 4 dấu răng, vết thương sâu; bà T.T.P. bị vết cắn nông ở cẳng chân trái, chảy máu ít; bà N.T.L. bị cắn vùng cẳng chân phải.

Các nạn nhân sau đó đã được đưa đến cơ sở y tế để tiêm huyết thanh kháng dại và xử lý y tế kịp thời.

Người dân cùng các lực lượng truy tìm, xử lý con chó nghi mắc dại, tấn công nhiều người.

Con chó nghi dại được mô tả có màu đen, nặng khoảng 10kg, gầy yếu, rụng lông từng mảng, mắt đỏ, có biểu hiện hung dữ và tấn công người vô cớ. Sau khi tấn công người, con chó chạy vào khu vực phường Bình Kiến. Người dân cùng lực lượng chức năng đã khống chế và xử lý con chó nghi mắc dại.

Hiện chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi tình hình, đồng thời tăng cường tuyên truyền, yêu cầu người dân quản lý chặt vật nuôi, không thả rông chó mèo và chủ động tiêm phòng dại để phòng ngừa nguy cơ lây lan dịch bệnh.

#Bệnh dại #chó cắn #Đắk Lắk #chợ An Chấn #bệnh truyền nhiễm #xã Tuy An Nam

