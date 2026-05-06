Người phụ nữ vỡ lách và gãy 5 xương sườn do tai nạn vượt cửa tử

Nhờ kích hoạt báo động đỏ toàn viện và sự phối hợp nhanh chóng, chính xác của ê-kíp đa chuyên khoa tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hải Phòng, nữ nạn nhân 25 tuổi đã được phẫu thuật cấp cứu kịp thời, vượt qua cửa tử.

Báo động đỏ toàn viện cứu sống bệnh nhân sốc đa chấn thương

Chị L.T.N. (25 tuổi) gặp tai nạn với xe ben khi đang điều khiển xe máy trên đường. Bệnh nhân được đưa đến Vinmec Hải Phòng trong tình trạng hoảng loạn, khó thở, SpO2 tụt, nôn ra máu, đau ngực trái dữ dội kèm đau bụng. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ xác định đây là một ca cấp cứu khẩn cấp, nguy cơ tử vong cao.

Hệ thống báo động đỏ toàn viện lập tức được kích hoạt. Qua thăm khám và chẩn đoán nhanh, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị sốc đa chấn thương nghiêm trọng: Chấn thương ngực kín với tràn khí khoang màng phổi trái, gãy 5 xương sườn, chấn thương bụng kín với vỡ lách độ IV gây tràn máu ổ bụng, theo dõi thêm chấn thương sọ não. Mất máu nhiều khiến người bệnh có nguy cơ tử vong nếu không được phẫu thuật khẩn cấp.

TTƯT.TS.BS Lê Minh Sơn - chuyên gia Ngoại tiêu hóa giàu kinh nghiệm - cùng ê-kíp liên chuyên khoa gồm Ngoại tiêu hóa, Tiết niệu và Hồi sức cấp cứu lập tức có mặt thực hiện ca mổ. Các bác sĩ tiến hành đặt nội khí quản, thiết lập hai đường truyền vận mạch và truyền máu O cấp cứu để duy trì huyết động.

TTƯT.TS.BS Lê Minh Sơn cùng ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật.

Trong quá trình mổ, bác sĩ phát hiện ổ bụng chứa nhiều máu loãng và máu cục, lượng máu hút ra lên tới 1.500 ml. Lách vỡ sâu, tiếp tục chảy máu ồ ạt vào ổ bụng. Ê-kíp nhanh chóng tiến hành kẹp cắt, khâu buộc cầm máu rốn lách và cắt bỏ lách để kiểm soát chảy máu. Các cơ quan khác như thận, niệu quản, tụy và toàn bộ đường tiêu hóa được kiểm tra kỹ lưỡng, rất may không phát hiện thêm tổn thương nguy hiểm.

Sau 2 giờ căng thẳng, ca mổ đã được kết thúc thành công. Chị N. được chuyển về phòng hồi sức trong tình trạng nặng, phải an thần, thở máy và duy trì vận mạch. Sau 48 giờ, các chỉ số huyết động dần ổn định, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Đến ngày thứ 7, người bệnh đã được rút ống nội khí quản, rút dẫn lưu khoang màng phổi, bắt đầu tập thở và phục hồi chức năng. Hiện tại, các chức năng sống của bệnh nhân đều ổn định.

Bác sĩ Sơn chia sẻ, thành công của ca bệnh không chỉ đến từ kỹ thuật mổ, mà còn nhờ quy trình cấp cứu bài bản và sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa. Đây cũng là một trong hàng trăm ca cấp cứu nặng được xử trí thành công tại Vinmec Hải Phòng, cho thấy năng lực xử trí các tình huống nguy kịch ngày càng cao của bệnh viện.

Phối hợp đa chuyên khoa - “chìa khóa vàng” trong cấp cứu tại Vinmec Hải Phòng

TTƯT.TS.BS Lê Minh Sơn - chuyên gia với hơn 43 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật tiêu hóa và cấp cứu ngoại khoa - cho biết, các ca đa chấn thương nặng như vỡ lách, chấn thương ngực, mất máu cấp luôn là thách thức lớn, đòi hỏi xử trí nhanh, chính xác và phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa.

“Trong cấp cứu, từng phút đều mang ý nghĩa sống còn. Không chỉ phẫu thuật viên, mà cả ê-kíp từ hồi sức, gây mê, chẩn đoán hình ảnh đến các chuyên khoa liên quan đều phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ. Chỉ cần một mắt xích chậm trễ hoặc thiếu chính xác, cơ hội sống của bệnh nhân có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng”, bác sĩ Sơn chia sẻ.

Khoa Hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Vinmec Hải Phòng sẵn sàng 24/24 để ứng cứu người bệnh kịp thời.

Tại Vinmec Hải Phòng, mô hình điều trị được xây dựng theo hướng lấy người bệnh làm trung tâm, kết hợp chặt chẽ giữa đa chuyên khoa và ứng dụng công nghệ hiện đại. Bệnh viện làm chủ nhiều kỹ thuật phẫu thuật Ngoại khoa và hồi sức tiên tiến, đồng thời sở hữu hệ thống trang thiết bị hiện đại cùng quy trình báo động đỏ được chuẩn hóa, giúp đáp ứng tối đa “thời gian vàng” trong cấp cứu.

Bên cạnh đó, bệnh viện quy tụ đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong xử trí cấp cứu ngoại khoa như TTƯT.TS.BS Lê Minh Sơn, ThS.BS Vũ Văn Quân - Trưởng khoa Ngoại tiêu hóa - Gan mật - Tiết niệu, BSCKII Đặng Xuân Tùng - khoa Ngoại tổng hợp & Gây mê, BSCKI Lê Thanh Dựng - Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu… Sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa giúp tối ưu hóa quy trình điều trị, nâng cao tỷ lệ cứu sống và khả năng phục hồi cho người bệnh.

Sự đồng bộ giữa con người, quy trình và công nghệ này đã tạo nên lợi thế quyết định, giúp Vinmec Hải Phòng giành lại sự sống cho nhiều người bệnh giữa lằn ranh sinh tử.