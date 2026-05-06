Đường dây lừa đảo tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh khung châu Âu cho hàng chục nghìn người

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) bóc gỡ đường dây lừa đảo tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trái phép quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn người tham gia, thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng.

Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh bắt đối với Đỗ Văn Mạnh.

Ngày 6/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phát hiện đường dây lừa đảo núp bóng Học viện Bright Online LLC để tổ chức thi trực tuyến, cấp chứng chỉ theo khung tham chiếu châu Âu khi chưa được cấp phép tại Việt Nam. Đánh trúng tâm lý cần chứng chỉ nhanh, dễ, các đối tượng đã quảng cáo sai sự thật, lôi kéo số lượng lớn người tham gia.

Kết quả điều tra xác định, Đỗ Văn Mạnh (SN 1982), Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục IEMS là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động. Đây là vụ án có tính chất, quy mô đặc biệt lớn; các đối tượng đã hoạt động trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi, có yếu tố nước ngoài.

Nhóm này sử dụng pháp nhân tại Việt Nam ký kết hợp đồng, thỏa thuận hợp tác với một công ty có trụ sở tại Mỹ nhằm tạo “vỏ bọc”, gây dựng lòng tin và né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn tổ chức tuyển sinh, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh với hình thức, quy trình tương tự các tổ chức đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Chính sự “ngụy trang” này khiến nhiều người tin tưởng, không kiểm tra tính pháp lý của chứng chỉ, từ đó trở thành nạn nhân của đường dây.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Mạnh; Đặng Thị Huyền (SN 1996), nhân viên IEMS và Jayaprakash Ethamukkala (SN 1986, quốc tịch Ấn Độ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh bắt đối với Đặng Thị Huyền.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân khi có nhu cầu đăng ký thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, đặc biệt là chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của chứng chỉ và đơn vị tổ chức. Tuyệt đối không đăng ký với các tổ chức chưa được cơ quan chức năng Việt Nam cấp phép, phê duyệt. Đồng thời, cần cảnh giác với những lời quảng cáo như “dễ thi”, “bao đậu”, “có chứng chỉ nhanh” - những dấu hiệu điển hình của hoạt động lừa đảo.