Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Đường dây lừa đảo tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh khung châu Âu cho hàng chục nghìn người

Viết Hà

TPO - Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) bóc gỡ đường dây lừa đảo tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trái phép quy mô lớn, thu hút hàng chục nghìn người tham gia, thu lợi bất chính gần 200 tỷ đồng.

a1.jpg
Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh bắt đối với Đỗ Văn Mạnh.

Ngày 6/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị vừa phát hiện đường dây lừa đảo núp bóng Học viện Bright Online LLC để tổ chức thi trực tuyến, cấp chứng chỉ theo khung tham chiếu châu Âu khi chưa được cấp phép tại Việt Nam. Đánh trúng tâm lý cần chứng chỉ nhanh, dễ, các đối tượng đã quảng cáo sai sự thật, lôi kéo số lượng lớn người tham gia.

Kết quả điều tra xác định, Đỗ Văn Mạnh (SN 1982), Chủ tịch Hội đồng Viện Khoa học quản lý giáo dục IEMS là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động. Đây là vụ án có tính chất, quy mô đặc biệt lớn; các đối tượng đã hoạt động trong thời gian dài, với thủ đoạn tinh vi, có yếu tố nước ngoài.

Nhóm này sử dụng pháp nhân tại Việt Nam ký kết hợp đồng, thỏa thuận hợp tác với một công ty có trụ sở tại Mỹ nhằm tạo “vỏ bọc”, gây dựng lòng tin và né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn tổ chức tuyển sinh, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh với hình thức, quy trình tương tự các tổ chức đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Chính sự “ngụy trang” này khiến nhiều người tin tưởng, không kiểm tra tính pháp lý của chứng chỉ, từ đó trở thành nạn nhân của đường dây.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Mạnh; Đặng Thị Huyền (SN 1996), nhân viên IEMS và Jayaprakash Ethamukkala (SN 1986, quốc tịch Ấn Độ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

a2.jpg
Công an tỉnh Phú Thọ thi hành lệnh bắt đối với Đặng Thị Huyền.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân khi có nhu cầu đăng ký thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, đặc biệt là chứng chỉ tiếng Anh theo khung tham chiếu châu Âu cần tìm hiểu kỹ tính pháp lý của chứng chỉ và đơn vị tổ chức. Tuyệt đối không đăng ký với các tổ chức chưa được cơ quan chức năng Việt Nam cấp phép, phê duyệt. Đồng thời, cần cảnh giác với những lời quảng cáo như “dễ thi”, “bao đậu”, “có chứng chỉ nhanh” - những dấu hiệu điển hình của hoạt động lừa đảo.

Viết Hà
#lừa đảo #chứng chỉ tiếng Anh #Phú Thọ #giả mạo #đường dây tội phạm #làm giả giấy tờ #chiếm đoạt tài sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe