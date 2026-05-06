Thế giới

Nguồn tin Pakistan tiết lộ Mỹ và Iran sắp đạt thỏa thuận sơ bộ

Bình Giang

TPO - Nguồn tin từ Pakistan tiết lộ Mỹ và Iran đang tiến gần tới việc ký bản ghi nhớ dài 1 trang nhằm chấm dứt cuộc chiến ở vùng Vịnh.

Tranh tường mang thông điệp chống Israel ở thủ đô Tehran của Iran, ngày 5/5. (Ảnh: Reuters)

Nguồn tin xác nhận bài báo trên trang tin Axios về bản ghi nhớ là chính xác. Bài viết của Axios dẫn lời 2 quan chức Mỹ và 2 nguồn tin khác nắm rõ tình hình cho biết.

“Chúng tôi sẽ sớm khép lại việc này. Chúng tôi đang tiến rất gần”, nguồn tin Pakistan nói với Reuters.

Theo Axios, Nhà Trắng tin rằng họ đang tiến gần tới bản ghi nhớ dài 1 trang để chấm dứt chiến tranh với Iran, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tạm dừng chiến dịch hải quân nhằm mở lại eo biển Hormuz.

Cũng theo bài báo, Mỹ đang chờ phản hồi từ Iran về một số điểm then chốt trong vòng 48 giờ tới. Bộ Ngoại giao Mỹ và Nhà Trắng chưa đưa ra ý kiến về thông tin này.

Thỏa thuận có thể bao gồm điều khoản Iran cam kết tạm dừng làm giàu hạt nhân, Mỹ đồng ý dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải phóng hàng tỷ USD tài sản bị đóng băng của Iran, đồng thời 2 bên dỡ bỏ hạn chế đối với hoạt động đi lại qua eo biển Hormuz.

Bản ghi nhớ dài 1 trang với 14 điểm đang được đàm phán giữa 2 đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner với một số quan chức Iran, cả trực tiếp lẫn thông qua trung gian.

Ở dạng hiện tại, bản ghi nhớ sẽ tuyên bố chấm dứt chiến tranh trong khu vực và mở ra giai đoạn đàm phán 30 ngày để đạt được thỏa thuận chi tiết hơn về việc mở lại eo biển, hạn chế chương trình hạt nhân của Iran và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Các hạn chế của Iran đối với tàu thuyền qua eo biển và lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ đối với Iran sẽ được dỡ bỏ dần trong thời gian 30 ngày. Một quan chức Mỹ cho biết nếu đàm phán thất bại, lực lượng Mỹ có thể khôi phục phong tỏa hoặc nối lại hành động quân sự.

Trước đó, Tổng thống Trump thông báo tạm dừng “Dự án Tự do” mà ông công bố hôm 3/5 nhằm hộ tống tàu thuyền qua eo biển Hormuz. Chiến dịch này không giúp khôi phục đáng kể lưu thông hàng hải, ngược lại đã kích hoạt làn sóng tấn công mới của Iran nhằm vào tàu thuyền trong khu vực và quốc gia láng giềng.

Khi thông báo tạm dừng chiến dịch, ông Trump cho biết đã có “tiến triển lớn” trong đàm phán với Iran, nhưng không nêu cụ thể.

“Chúng tôi đã nhất trí rằng, trong khi lệnh phong tỏa vẫn có hiệu lực đầy đủ, Dự án Tự do sẽ tạm dừng trong thời gian ngắn để xem liệu thỏa thuận có thể được hoàn tất và ký kết hay không”, ông Trump viết trên mạng xã hội ngày 5/5.

Phát biểu khi thăm Trung Quốc ngày 5/5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi không đề cập những phát biểu mới nhất của ông Trump, nhưng nhấn mạnh Tehran đang hướng tới “một thỏa thuận công bằng và toàn diện”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, ông Araqchi cũng cho biết ông đã điện đàm với Ngoại trưởng Ả-rập Xê-út, nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao giữa các quốc gia trong khu vực nhằm ngăn chặn leo thang.

Iran thực tế đã đóng eo biển đối với tất cả tàu thuyền, ngoại trừ tàu của họ, kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến tranh ngày 28/2. Đến tháng 4, Washington áp đặt thêm một lệnh phong tỏa riêng đối với các cảng của Iran.

Reuters, Axios
#Eo biển Hormuz #Đàm phán Mỹ - Iran #Mỹ và Iran #Chiến tranh Mỹ - Iran

