Người thân từ chối chăm sóc bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành

TPO - Qua phân tích tình hình, để bảo đảm cho bé sớm hồi phục, các bên đề xuất chính quyền địa phương làm thủ tục để Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM tiếp nhận cháu bé. Đồng thời cử người chăm sóc cháu bé trong thời gian điều trị và sau khi xuất viện trong vòng 3 tháng.

Chiều 6/5, ông Nguyễn Kỳ Nhân, Chủ tịch UBND xã Hòa Hiệp, TPHCM cho biết, trong ngày UBND xã đã có văn bản đề nghị Sở Y tế, Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM tiếp nhận bé trai N.G.K (2 tuổi, tạm trú ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, TPHCM). Bé K. bị mẹ ruột và người tình của mẹ bạo hành tàn nhẫn, hiện tại đang được điều trị chấn thương tại bệnh viện song bà ngoại và dì ruột của cháu đã từ chối chăm sóc.

Hai đối tượng Danh Chơn, Nguyễn Thị Thanh Trúc và nhà trọ nơi xảy ra vụ việc

Theo ông Nhân, vào ngày 4/5, UBND xã Hòa Hiệp trực tiếp làm việc với Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ); Hội Bảo vệ quyền trẻ em TPHCM và các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM – nơi đang điều trị cho bé K.

Theo đó, Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM thông tin cháu K chấn thương gan độ II; chấn thương lách cũ, xương cánh tay, cẳng tay phải. Thời gian điều trị 3 tuần. Qua phân tích tình hình, để bảo đảm cho bé sớm hồi phục, các bên đề xuất chính quyền địa phương làm thủ tục để Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM tiếp nhận cháu bé. Đồng thời cử người chăm sóc cháu bé trong thời gian điều trị và sau khi xuất viện (trong vòng 3 tháng).

Sau thời gian này, Trung tâm Công tác xã hội giáo dục dạy nghề thiếu niên TPHCM sẽ chuyển bé K. về Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội (trụ sở tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũ) tiếp tục nuôi dưỡng và tạo điều kiện cho bé được học tập.

Lãnh đạo UBND xã Hòa Hiệp cho hay, xã đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng. Theo đó, đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và Danh Chơn (SN 1996, tạm trú xã Hòa Hiệp) chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, cùng thuê nhà trọ tại xã Hòa Hiệp.

Quá trình xác minh, khoảng 9 giờ ngày 2/5, Danh Chơn đã dùng tay đánh vào chân cháu bé do cháu khóc khi được gọi dậy ăn sáng. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Nguyễn Thị Thanh Trúc tiếp tục dùng tay đánh nhiều lần vào vùng lưng, vùng đầu của cháu bé. Ngoài ra, Nguyễn Thị Thanh Trúc còn có hành vi nhúng đầu cháu bé vào thau nước trong quá trình tắm.

Bé K. đang được điều trị y tế tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM

Lãnh đạo UBND xã nhấn mạnh, đây là vụ bạo hành trẻ em có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, do hành vi bạo hành diễn ra nhiều lần, kéo dài, có dấu hiệu lặp lại. Mức độ tác động gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ. Đối tượng thực hiện hành vi là người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ, vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo quy định pháp luật.

Qua đó, xã Hòa Hiệp sẽ tăng cường công tác quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp có nguy cơ bạo lực, xâm hại trẻ em; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc phát hiện, tố giác hành vi vi phạm.

Như báo Tiền Phong đã thông tin, liên quan vụ việc này, chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Hiện sức khỏe cháu K. đã qua nguy kịch, đang được chăm sóc bởi các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

​