Gặp người đưa ra ánh sáng vụ bé trai 2 tuổi bị mẹ và người tình đánh tàn nhẫn

TPO - Trong vụ bé N.G.K (2 tuổi, tạm trú ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, TPHCM) bị mẹ ruột và người tình của mẹ bạo hành tàn nhẫn, anh Huỳnh Quang Huy (sinh 1977)- hàng xóm tại khu trọ của nạn nhân là người đầu tiên phát hiện ra tình trạng của cháu bé và kịp thời thông báo vụ việc cho cơ quan công an, đồng thời khẩn cấp cùng mọi người đưa bé đi cấp cứu.

Ngày 6/5, phóng viên báo Tiền Phong đã đến ấp Phú Lâm (xã Hòa Hiệp, TPHCM) tìm gặp các nhân chứng để làm rõ vụ bạo hành trẻ em gây rúng động dư luận cả nước những ngày qua.

Tiếp xúc với phóng viên, anh Hoàng Huỳnh Huy (sinh năm 1997, ngụ ấp Phú Lâm) cho biết mình là hàng xóm, ở đối diện nhà trọ của bé K. Anh kể: "Khoảng 16 giờ 30 ngày 2/5, Nguyễn Thị Thanh Trúc (mẹ bé K.) ẵm con sang nhà anh xin tiền về quê trốn do bị chồng đánh. Trúc nhờ anh Huy sang nhà trọ lấy túi hành lý nhưng anh không đồng ý. Do đó, Trúc gửi con cho mẹ của anh Huy để về phòng trọ.

Căn nhà trọ nơi Trúc và Chơn ở trọ cùng cháu K.

Bà Oanh (mẹ anh Huy) bèn ẵm cháu K. (đang ngủ) từ tay Trúc. Trong khi ẵm, bà Oanh ôm trúng phần lưng khiến bé khóc thét lên đau đớn. Anh Huy vén áo bé kiểm tra và phát hiện các vết thương bầm tím nghiêm trọng. Nhìn các vết thương của bé, mọi người trong gia đình anh Huy đều bàng hoàng, bủn rủn tay chân. Bà Oanh thương xót bé, không cầm được nước măt nên bật khóc.

Cố trấn tĩnh, anh Huy kiểm tra toàn bộ cơ thể thì phát hiện đầu bé trai còn có vết thương lớn dài hơn 10 cm. Trước tình huống này, anh Huy vội vàng hỏi người quen số điện thoại của Công an ấp Phú Lâm để trình báo sự việc.

Hình ảnh cơ thể cháu K lúc mới bị phát hiện bạo hành

“Khi mang hành lý quay lại đón con, mẹ bé đã năn nỉ xin chúng tôi không báo công an. Tuy nhiên, tôi đã nhanh chóng trình báo và cùng người anh họ lấy xe để chở bé đến phòng khám tại địa phương để thăm khám trong lúc chờ cơ quan chức năng giải quyết. Cháu K. lúc đó đã rất yếu, có biểu hiện hôn mê...”, anh Huy nhớ lại.

Theo lời anh Huy, khi đối tượng Danh Chơn (người tình của mẹ bé K.) trở về nhà trọ, bị hàng xóm chất vấn vì sao đánh con nặng tay như vậy thì Chơn đổ thừa là "do vợ đánh". Nguyễn Thị Thanh Trúc thú nhận vì sợ người tình đánh con nên tự mình ra tay.

Ông Dương Mại (sinh năm 1970, ngụ ấp Phú Lâm) cho biết từng thuê Danh Chơn dọn cỏ mì. Bình thường, Chơn hiền lành, ít nói nên ông không thể ngờ đối tượng ra tay tàn ác với một đứa trẻ mới 2 tuổi, ốm yếu và suy dinh dưỡng như bé K..

“Tôi biết Danh Chơn 2 năm nay. Trước đây, Chơn và Trúc thuê trọ ở ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, gần đây mới chuyển đến thuê trọ ở ấp Phú Lâm. Đây là căn nhà trọ nguyên căn nên ít quan hệ với hàng xóm. Chơn thường đưa bạn bè về nhà trọ nhậu nhẹt. Chúng tôi rất bức xúc. Không ngờ lại có người nỡ ra tay với đứa trẻ nhỏ như vậy”, ông Mại bày tỏ.

Cũng theo lời người dân ở đây, mẹ bé K. có hai con với người chồng đầu tiên hiện đang sinh sống với bà nội tại tỉnh Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long). K là con với người chồng thứ 2, được Trúc mang theo đến sống chung cùng Danh Chơn.

Căn nhà trọ nơi bé K. bị hành hạ khóa kín cửa sau vụ việc

Như báo Tiền Phong đã thông tin, đối tượng Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và Danh Chơn (SN 1996, tạm trú xã Hòa Hiệp) chung sống như vợ chồng, đã nhiều lần dùng cây tre đánh bé K..

Riêng trong ngày 2/5, bé bị đánh nhiều lần vào chân, lưng và đầu. Dù phát hiện nạn nhân chảy máu, các đối tượng vẫn không đưa bé đi cấp cứu kịp thời.

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy bé K. bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay cùng nhiều tổn thương khác. Cơ quan chức năng nhận định có dấu hiệu bạo hành kéo dài, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM, thời điểm nhập viện, cháu K. trong tình trạng đa chấn thương nặng. Kết quả thăm khám ban đầu ghi nhận nhiều tổn thương phức tạp như: Dập lách, dập gan, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái, kèm thiếu máu mạn tính và rối loạn đông máu.

Bé K đang được điều trị, chăm sóc tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM.

Sau quá trình cấp cứu tích cực, hiện bé đã qua cơn nguy kịch, song vẫn cần tiếp tục theo dõi sát và điều trị chuyên sâu.

Liên quan vụ việc này, chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".