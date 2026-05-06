Dừng thi công công trình hợp khối quy mô 'khủng' tại thủ phủ đá quý

TPO - UBND xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai vừa yêu cầu dừng thi công công trình nhà hợp khối của gia đình ông Bùi Đình Hiệp do xây dựng không đúng theo giấy phép sau phản ánh của báo Tiền Phong.

Ngày 6/5, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Tăng Kết Dư - Phó Chủ tịch UBND xã Lục Yên cho biết, địa phương vừa lập đoàn kiểm tra công trình xây dựng nhà ở của gia đình ông Bùi Đình Hiệp (trú tại thôn 7, xã Lục Yên) để xác minh nội dung phản ánh về việc nhiều nhà dân bị sụt lún, nứt gãy do ảnh hưởng từ quá trình thi công công trình này.

Phó Chủ tịch UBND xã Lục Yên cho biết, đây là lần thứ 3 trong tháng 4 chính quyền địa phương đến kiểm tra hiện trạng, đánh giá thực trạng tại công trình này. Tuy nhiên, 2 lần trước đó ông Hiệp đều lấy lý do gia đình có việc bận dẫn đến việc địa phương chưa tiếp cận bản vẽ thiết kế để có căn cứ so sánh với giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp.

Nhiều hộ dân bị nứt, sụt lún nhà do ảnh hưởng bởi công trình hợp khối quy mô lớn của gia đình ông Hiệp.

Theo hồ sơ ông Hiệp cung cấp, khu đất gia đình đang thi công là của 2 lô đất với 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng biệt.

Về giấy phép xây dựng, thửa đất thứ nhất được cấp phép ngày 29/4/2025, với diện tích là 231,6 m2 (diện tích sàn 1.764,5 m2), thửa đất thứ hai cấp ngày 29/4/2025 với diện tích 355 m2 (diện tích sàn 1.143,6 m2). Hai ngôi nhà được thiết kế 5 tầng, với chiều cao 18,65 m, khởi công xây dựng theo dạng công trình nhà ở riêng lẻ ngày 15/6/2025.

Về hiện trạng, qua thực tế đoàn kiểm tra xác định công trình đã thi công xong phần thô từ tầng 1 đến tầng 4, đang xây tầng 5 và hoàn thiện. Tổng diện tích xây dựng sàn tầng 1 là 533,8 m2.

UBND xã yêu cầu dừng thi công cho đến khi gia đình hoàn tất việc điều chỉnh giấy phép theo đúng hiện trạng.

Tuy nhiên, quá trình xây dựng ông Hiệp đã thi công không đúng theo thiết kế, giấy phép xây dựng. Cụ thể tại giấy phép xây dựng thửa đất thứ 2 tầng 1 cao 6,75m (trong khi GPXD cho phép (5,45m); tầng 2 có chiều cao 4,07/3 m; tầng 3 là 3,63/3 m.

Ngoài ra, theo hồ sơ, giấy phép xây dựng là 2 công trình nhà ở riêng lẻ trên 2 thửa đất riêng biệt, nhưng hiện trạng gia đình ông Hiệp đã xây dựng gộp thành 1 nhà.

Ông Tăng Kết Dư cho biết thêm, công trình nhà ở riêng lẻ của ông Bùi Đình Hiệp được xác định là xây dựng không đúng so với giấy phép đã được cơ quan thẩm quyền cấp.

"Đoàn kiểm tra đã yêu cầu gia đình ông Hiệp phải dừng ngay lập tức mọi hoạt động xây dựng tại công trình. Đồng thời, thực hiện các thủ tục để điều chỉnh lại giấy phép xây dựng cho phù hợp với thực tế đang thi công. Chỉ khi nào hoàn tất việc điều chỉnh giấy phép đúng với hiện trạng thì mới được phép thi công trở lại", ông Dư nói.

Trước đó, ngày 5/5, báo Tiền Phong đăng tải bài viết "Nhiều nhà dân lún nứt cạnh công trình hợp khối quy mô 'khủng' tại thủ phủ đá quý", phản ánh về tình trạng sụt lún, nứt gãy nhà xung quanh ngôi nhà quy mô lớn này.