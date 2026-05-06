Yêu cầu kiểm tra nhiều hạng mục phố đi bộ xuống cấp sau thời gian ngắn vận hành

Thu Hiền

TPO - Trước phản ánh về việc phố đi bộ xuống cấp, đá ốp bong tróc, lộ cốt thép, Sở Xây dựng Nghệ An đã có văn bản đề nghị các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh và làm rõ trách nhiệm quản lý.

Ngày 6/5, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết, đơn vị đã có văn bản gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND phường Trường Vinh để kiểm tra thông tin phản ánh về tình trạng xuống cấp tại phố đi bộ Vinh.

Video: Phố đi bộ ở Nghệ An xuống cấp, đá ốp bong tróc, lộ cốt thép.

Trước đó, báo Tiền Phong có đăng tải bài viết: “Phố đi bộ ở Nghệ An xuống cấp, đá ốp bong tróc, lộ cốt thép”, phản ánh nhiều hạng mục tại phố đi bộ đã xuất hiện dấu hiệu xuống cấp sau thời gian ngắn đi vào sử dụng.

Cụ thể, nhiều vị trí đá ốp bị bong tróc, nứt vỡ, thậm chí lộ cốt thép. Hệ thống tủ điện đặt ngoài trời cũng trong tình trạng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi nắp tủ bị mở, dây dẫn lộ thiên. Nhiều lối đi và khu vực đài phun nước phủ đầy lá khô, rác sinh hoạt, túi nilon chưa được thu gom. Không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân khi vui chơi, tham quan.

Nhiều tấm đá ốp tại khu vực vườn hoa nghệ thuật của phố đi bộ bị bong tróc, nứt vỡ.

Sau phản ánh, Sở Xây dựng đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND phường Trường Vinh và Ban Quản lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ kiểm tra thực tế. Kết quả cho thấy hiện trạng công trình đúng như các phản ánh của báo Tiền Phong.

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, về trách nhiệm quản lý khu vực vườn hoa nghệ thuật, theo quy định tại khoản 7 Điều 1 Quyết định 4173/QĐ-UBND ngày 19/12/2025 của UBND tỉnh giao quản lý, vận hành, khai thác và bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật do UBND cấp huyện trước đây quản lý gồm đường bộ, chiếu sáng, thoát nước, xử lý nước thải, công viên, cây xanh, nghĩa trang và bến thủy nội địa thì trách nhiệm quản lý, vận hành và sửa chữa bảo trì các hư hỏng tại vườn hoa nghệ thuật là của UBND phường Trường Vinh.

Hệ thống tủ điện đặt ngoài trời trong tình trạng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Khung cảnh nhếch nhác tại phố đi bộ Vinh.

Vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị UBND phường Trường Vinh khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm liên quan, đồng thời có văn bản trả lời báo Tiền Phong và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

