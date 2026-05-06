Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Truy tìm nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt trên sông Lam

Ngọc Tú

TPO - Sau hiện tượng cá trong lồng và cá tự nhiên trên sông Lam chết hàng loạt, cơ quan chuyên môn của tỉnh Nghệ An đã vào cuộc kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Ngày 5/5, ông Trần Xuân Học - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết, lãnh đạo sở đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc làm rõ, đồng thời hỗ trợ chính quyền và người dân khắc phục hậu quả vụ việc cá nuôi lồng trên sông Lam của người dân chết hàng loạt.

tp-m.jpg
Đến chiều 5/5, trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn (Nghệ An) không còn tình trạng cá chết.

Trong sáng 5/5, đoàn kiểm tra của Chi cục Thủy sản đã phối hợp cùng cán bộ xã Anh Sơn đến hiện trường, gặp các hộ dân nuôi cá lồng để nắm tình hình, diễn biến sự việc. Đoàn cũng hướng dẫn người dân vệ sinh lồng bè, áp dụng các biện pháp khử khuẩn, tạo môi trường an toàn khi tái đàn nuôi.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, cá chết bắt đầu diễn ra vào sáng 4/5. Từ chiều 4/5 đến chiều 5/5, tình trạng cá chết không còn nữa.

686503304-122267616296190558-8085587470039094397-n.jpg
Sáng 4/5, cá trong lồng nuôi của các hộ dân trên sông Lam, đoạn qua xã Anh Sơn (Nghệ An) bất ngờ chết hàng loạt.

Theo báo cáo của xã Anh Sơn, ngày 4/5, các hộ nuôi cá lồng trên sông Lam ở các thôn Kim Nhan 1, thôn Thạch Sơn 3 và thôn Đức Sơn 9 thấy xuất hiện tình trạng cá trong lồng chết hàng loạt.

Ghi nhận ban đầu cho thấy, cá chết xảy ra ở 13 lồng bè, chủ yếu là các loại cá: cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá bọp, cá ngạnh, cá ghé, cá leo… Tổng trọng lượng cá chết là khoảng 7,7 tấn. Ngoài cá trong lồng, cá tự nhiên trên sông cũng chết rải rác.

Theo nhận định của các phòng chuyên môn xã Anh Sơn, hiện tượng cá chết có thể do thay đổi thời tiết đột ngột hoặc ô nhiễm nguồn nước do nước thải sinh hoạt, công nghiệp. Tuy nhiên, để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống, xã Anh Sơn đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An sớm vào cuộc, kịp thời xác định làm rõ nguyên nhân.

686603967-122267616326190558-5084172901211262238-n.jpg
Bước đầu ghi nhận, có khoảng 7,7 tấn cá ở 13 lồng nuôi bị chết.

Trước đó như đã đưa tin, sáng 4/5, nhiều hộ dân nuôi cá lồng trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn (Nghệ An) khi ra kiểm tra lồng nuôi đã bàng hoàng phát hiện cá chết nổi trắng mặt nước. Cá chết đủ loại từ cá trắm, cá ngạnh với trọng lượng 0,5 - 3kg.

Theo phản ánh của người dân, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ sáng sớm và diễn ra trên diện rộng. Nhiều hộ nuôi nghi ngờ nguyên nhân có thể do nguồn nước sông Lam bị ô nhiễm đột ngột.

Ngọc Tú
#Nghệ An #cá chết #môi trường #sông Lam #cá chết trên sông Lam #vào cuộc #nguyên nhân #điều tra #làm rõ nguyên nhân cá chết

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe