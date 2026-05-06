Truy tìm nguyên nhân vụ cá chết hàng loạt trên sông Lam

TPO - Sau hiện tượng cá trong lồng và cá tự nhiên trên sông Lam chết hàng loạt, cơ quan chuyên môn của tỉnh Nghệ An đã vào cuộc kiểm tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Ngày 5/5, ông Trần Xuân Học - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết, lãnh đạo sở đã chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc làm rõ, đồng thời hỗ trợ chính quyền và người dân khắc phục hậu quả vụ việc cá nuôi lồng trên sông Lam của người dân chết hàng loạt.

Đến chiều 5/5, trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn (Nghệ An) không còn tình trạng cá chết.

Trong sáng 5/5, đoàn kiểm tra của Chi cục Thủy sản đã phối hợp cùng cán bộ xã Anh Sơn đến hiện trường, gặp các hộ dân nuôi cá lồng để nắm tình hình, diễn biến sự việc. Đoàn cũng hướng dẫn người dân vệ sinh lồng bè, áp dụng các biện pháp khử khuẩn, tạo môi trường an toàn khi tái đàn nuôi.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo xã Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, cá chết bắt đầu diễn ra vào sáng 4/5. Từ chiều 4/5 đến chiều 5/5, tình trạng cá chết không còn nữa.

Sáng 4/5, cá trong lồng nuôi của các hộ dân trên sông Lam, đoạn qua xã Anh Sơn (Nghệ An) bất ngờ chết hàng loạt.

Theo báo cáo của xã Anh Sơn, ngày 4/5, các hộ nuôi cá lồng trên sông Lam ở các thôn Kim Nhan 1, thôn Thạch Sơn 3 và thôn Đức Sơn 9 thấy xuất hiện tình trạng cá trong lồng chết hàng loạt.

Ghi nhận ban đầu cho thấy, cá chết xảy ra ở 13 lồng bè, chủ yếu là các loại cá: cá trắm cỏ, cá trắm đen, cá bọp, cá ngạnh, cá ghé, cá leo… Tổng trọng lượng cá chết là khoảng 7,7 tấn. Ngoài cá trong lồng, cá tự nhiên trên sông cũng chết rải rác.

Theo nhận định của các phòng chuyên môn xã Anh Sơn, hiện tượng cá chết có thể do thay đổi thời tiết đột ngột hoặc ô nhiễm nguồn nước do nước thải sinh hoạt, công nghiệp. Tuy nhiên, để người dân yên tâm, ổn định cuộc sống, xã Anh Sơn đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An sớm vào cuộc, kịp thời xác định làm rõ nguyên nhân.

Trước đó như đã đưa tin, sáng 4/5, nhiều hộ dân nuôi cá lồng trên sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn (Nghệ An) khi ra kiểm tra lồng nuôi đã bàng hoàng phát hiện cá chết nổi trắng mặt nước. Cá chết đủ loại từ cá trắm, cá ngạnh với trọng lượng 0,5 - 3kg.

Theo phản ánh của người dân, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ sáng sớm và diễn ra trên diện rộng. Nhiều hộ nuôi nghi ngờ nguyên nhân có thể do nguồn nước sông Lam bị ô nhiễm đột ngột.