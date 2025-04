Cá nuôi lồng chết hàng loạt sau khi xuất hiện váng đen ‘lạ’ trên mặt nước

TPO - Nhiều hộ dân nuôi cá lồng ở Vũng Chùa – Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) thiệt hại nặng vì cá nuôi bỗng dưng chết hàng loạt sau khi xuất hiện váng đen “lạ” trên mặt nước.

Xuất hiện váng đen “lạ”

Theo những hộ dân nuôi cá lồng ở vùng biển Vũng Chùa – Đảo Yến, sau một trận mưa lớn kèm theo gió mạnh mới đây, trên mặt nước xuất hiện nhiều váng đen phủ trên mặt nước. Điều lạ là, váng đen này khi dùng tay vớt lên cảm giác không bị dính nhớt như dầu, khỏa lên mặt nước tay cũng sạch và váng bọt tan chìm xuống.

Đây là lần đầu tiên hiện tượng váng đen xuất hiện trên vùng biển Vũng Chùa-Đảo Yến. Từ khi xuất hiện váng đen này, cá nuôi trong lồng bơi lờ đờ, bỏ ăn rồi chết dần.

Anh Bùi Anh Tuấn, thành viên HTX Sản xuất và Thương mại dịch vụ biển Vũng Chùa - Đảo Yến cho biết, anh là hộ bị thiệt hại nhiều nhất do lượng cá nuôi chết nhiều.

Trước đó một tháng, anh thả 1.500 con giống cá bớp (chiều dài cá giống gần 20cm), với giá 40-45 nghìn đồng/con. Hằng ngày, anh Tuấn thu mua cá biển loại nhỏ rồi thả vào lồng cho cá bớp ăn. Khi cá đang giai đoạn phát triển nhanh thì bỗng dưng chết nổi trắng lồng. Theo anh Tuấn đây là hiện tượng lạ vì chưa bao giờ xảy ra.

“Khoảng 2 ngày sau khi phát hiện váng đen bao vây khu nuôi biển thì cá bắt đầu chết. Sáng nào mọi người đều kéo lưới trong lồng lên để kiểm tra cá và vớt cá chết bỏ đi nên nắm rõ lượng cá còn lại trong lồng. Thiệt hại ban đầu của gia đình khoảng 50 triệu đồng” - anh Tuấn nói.

Nghi ngờ thủ phạm là bụi than đá!

Theo Giám đốc HTX Sản xuất và Thương mại dịch vụ biển Vũng Chùa - Đảo Yến Cao Minh Thái, toàn bộ diện tích vùng nuôi biển của bà con đều bị váng đen tràn qua và dẫn tới hiện tượng cá nuôi trong lồng chết.

Từ hiện tượng váng đen xuất hiện sau trận mưa lớn, những hộ nuôi cá lồng ở đây nghi ngờ là do bụi than đá, nước mưa chảy từ bãi than lớn trên cảng Hòn La gây nên.

Mặc dù không trình báo cơ quan chức năng về hiện tượng cá chết, nhưng nghi ngờ của người dân cũng có cơ sở, khi cách đó không xa, tại cảng Hòn La, một bãi than đá được tập kết cao như núi, phơi trong nắng gió.

Anh Lê Văn Quân, cũng là thành viên HTX cho biết thêm, những hộ nuôi thủy sản ven biển Vũng Chùa - Đảo Yến không chỉ lo lắng bởi thiệt hại về kinh tế mà còn nghi ngại khi vùng nuôi biển không còn được an toàn như trước đây.

Ông Cao Minh Thái cho biết thêm, thiệt hại với các hộ nuôi cũng chưa lớn nên có thể khắc phục được. Tuy nhiên, nếu váng đen tiếp tục xuất hiện, thiệt hại tiếp tục xảy ra thì nghề nuôi cá lồng trên biển ở Vũng Chùa – Đảo Yến không biết có còn trụ lại được không?