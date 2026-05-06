Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Ngoại trưởng Iran đề xuất cấu trúc an ninh mới cho Trung Đông

Quỳnh Như

TPO - Trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi kêu gọi thiết lập một cấu trúc an ninh mới cho Trung Đông, đồng thời nhấn mạnh vai trò đối tác chiến lược của Trung Quốc trong thúc đẩy ổn định và phát triển khu vực.

Sáng 6/5, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị, tập trung vào các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột liên quan đến Mỹ và Israel, cũng như triển vọng ổn định khu vực Trung Đông.

Phát biểu trong cuộc gặp, ông Araghchi khẳng định Tehran luôn sẵn sàng ứng phó với mọi hành động quân sự, song vẫn kiên định theo đuổi con đường ngoại giao. Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng một khuôn khổ an ninh mới cho Trung Đông thời hậu xung đột, hướng tới mục tiêu phát triển và cân bằng lợi ích giữa các bên.

"Iran luôn sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động quân sự nào, Tehran cũng nghiêm túc và kiên định trong lĩnh vực ngoại giao", hãng tin Fars dẫn lời ông Araghchi cho biết.

85873670-8a0c-4e9b-b438-2226e65150a2-1.jpg
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi (bên trái) và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị (bên phải).

Cũng trong cuộc gặp, Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh mục tiêu của Tehran trong việc tăng cường quan hệ với Trung Quốc, trong khuôn khổ thỏa thuận đối tác chiến lược được ký kết giữa hai nước vào năm 2021. Ông bày tỏ sự ủng hộ đối với các sáng kiến của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định khu vực, đồng thời cam kết tăng cường phối hợp với Bắc Kinh tại các diễn đàn đa phương.

Nhà ngoại giao Iran đánh giá cao đối với cách tiếp cận mang tính xây dựng và những nỗ lực không ngừng nghỉ của Trung Quốc trong việc giảm leo thang căng thẳng khu vực. Ông tái khẳng định Bắc Kinh là đối tác chiến lược của Iran, luôn kiên định với nguyên tắc "Một Trung Quốc", bảo vệ các lợi ích cốt lõi và thể hiện cam kết làm sâu sắc thêm hợp tác song phương.

Về phía Trung Quốc, Ngoại trưởng Vương Nghị kêu gọi các bên liên quan nhanh chóng đáp ứng lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế nhằm khôi phục an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz.

"Trung Quốc tin rằng việc chấm dứt toàn diện các hành động quân sự không thể trì hoãn, và việc tái khởi động chiến tranh càng không ai mong muốn", ông nói.

Quỳnh Như
CNN
#Iran #Trung Đông #an ninh #ngoại giao #Trung Quốc #hòa bình #khu vực #hội đàm #tham vấn

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe