2 cựu Viện trưởng Viện Pháp y sắp hầu tòa vụ 'hô biến' tội phạm thành bệnh nhân tâm thần

TPO - Viện Kiểm sát xác định, người nhà của các bị can, bị cáo trong các vụ án đã tìm cách tiếp cận hoặc thông qua môi giới, đưa từ 20 - 700 triệu đồng cho lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng trong Hội đồng giám định để mua kết luận giám định tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa để 'chạy' tội hoặc giảm tội.

Hơn 30 luật sư tham gia bào chữa

Ngày 18/5 tới đây, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 42 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa… Phiên tòa do Thẩm phán Nguyễn Đình Trung làm Chủ tọa, Hội đồng xét xử có thêm Thẩm phán Nguyễn Xuân Quang và 3 hội thẩm nhân dân.

Hơn 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, Tòa án cũng triệu tập 32 cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Cuối năm 2025, Viện KSND Tối cao vừa ra truy tố 33 bị cáo. Trong đó, các bị cáo Lê Văn Hùng và Bùi Thế Hùng (đều là cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa), Nguyễn Thành Công, Nguyễn Hữu Tý (đều là cựu Phó Viện trưởng), Nguyễn Văn Trọng, Phạm Công Hoà, Nguyễn Thành Quang, Trần Tấn Thuyết, Nguyễn Thị Huyên, Đặng Quốc Tuyên, Nguyễn Thị Ngọc Trang (đều là cựu Trưởng khoa), Phạm Văn Thắng, Trương Thị Xuân Uyên (đều là cựu Phó trưởng khoa); Nguyễn Văn Thành (Bác sĩ); Lâm Thị Ánh Hồng (Điều dưỡng trưởng), Lê Thị Hà Nghĩa (cựu Phó trưởng phòng Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa) bị truy tố tội “Nhận hối lộ” hoặc “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Bị cáo Hà Ngọc Khánh (bác sĩ Viện pháp y), Đỗ Cao Cường (nhân viên Viện pháp y), Võ Đức Dương (điều dưỡng)… cùng hơn 10 người khác bị đề nghị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” hoặc “Đưa hối lộ”.

Theo điều tra, người nhà của các bị can, bị cáo (trong các vụ án khác) đã tìm cách tiếp cận hoặc thông qua môi giới, đưa từ 20 triệu đồng đến 700 triệu đồng cho lãnh đạo, bác sĩ, điều dưỡng trong Hội đồng giám định để mua kết luận giám định tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa để 'chạy' tội hoặc giảm tội.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao xác định 23 Hội đồng giám định của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa thực hiện 23 bản kết luận sai sự thật về tình trạng bệnh lý tâm thần với 22 người các vụ án hình sự tại các tỉnh phía Nam.

Các Kết luận giám định tâm thần cho người phạm tội có nội dung: Người có bệnh mất khả năng nhận thức hoặc bị hạn chế khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi của mình trong thời điểm gây án", từ đó được giảm nhẹ hình phạt, hoặc được đưa điều trị bắt buộc, trừ vào thời gian chấp hành án, được tạm đình chỉ giải quyết vụ án.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã gửi văn bản cho các cơ quan tiến hành tố tụng có những người liên quan từng “có bệnh án tâm thần” để xem xét lại vụ án theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, theo hồ sơ vụ án, các bị cáo đã nhận tiền làm giả 3 hồ sơ bệnh án tâm thần sai sự thật để nhận tiền.

Cụ thể, bị can Bùi Thế Hùng (Viện trưởng từ 2015 đến 2022) đã tham gia 20 Hội đồng giám định với vai trò là chủ trì và đưa ra kết luận không đúng tình trạng bệnh cho các đối tượng giám định, nhận hối lộ gần 1,5 tỷ đồng.

Bị can Lê Văn Hùng (là viện trưởng từ 5/2022 đến 5/2024) đã tham gia 16 Hội đồng giám định đưa ra kết luận không đúng tình trạng bệnh cho các đối tượng giám định để nhận gần 1,7 tỷ đồng... Các bị can khác nhận số tiền hối lộ từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Chi tiền để người nhà thành bệnh nhân

Trong số các "bệnh nhân" có bị cáo Nguyễn Hoàng Khang (SN 1989, trú xã Hoà Hiệp, huyện Tam Bình cũ, Vĩnh Long), bị TAND TPHCM phạt 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”. Căn cứ yêu cầu của gia đình kèm theo phiếu khám sức khoẻ tâm thần của Khang, đầu tháng 4/2020, TAND huyện Bình Chánh cũ, ban hành quyết định trưng cầu Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, giám định tâm thần đối với Khang.

Vẫn là cựu Viện trưởng Bùi Thế Hùng chủ trì hội đồng giám định, nhóm Hùng đã nhận 30 triệu đồng từ người thân của Khang và ban hành kết luận Khang “bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Kết luận này dẫn đến TAND huyện Bình Chánh ban hành quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Khang. Thời gian chữa bệnh đủ thời gian chấp hành án.

Trường hợp khác là bị cáo Nguyễn Quang Hưng (SN 1988, trú xã Long Thành Nam, TX Hoà Thành cũ, tỉnh Tây Ninh) phạm tội trong vụ án “Tổ chức đánh bạc; đánh bạc; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Theo đơn yêu cầu của gia đình, TAND TP Tây Ninh cũ ban hành quyết định trưng cầu giám định. Ngày 7/5/2021, Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hoà kết luận “Tại thời điểm gây án đương sự bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Hiện nay, đương sự mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.

Nhóm hội đồng giám định có Bùi Thế Hùng chủ trì đã nhận 30 triệu đồng của chị gái Hưng, để giúp cho Hưng có kết luận trên.

Sau khi hết thời hạn điều trị bệnh bắt buộc, TAND TP Tây Ninh xét xử tuyên phạt Hưng 2 năm 6 tháng tù về tội “Đánh bạc”; phạt 100 triệu tội “Tổ chức đánh bạc” và 200 triệu tội “Cho vay lãi nặng". Bản án có xem xét tình tiết giảm nhẹ về tình trạng bệnh của Hưng.

Đáng chú ý, có bị cáo đang chữa bệnh bắt buộc nhưng vẫn được ra ngoài, gây thêm tội.