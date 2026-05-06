Thúc đẩy để sớm có nguồn lực tập trung đầu tư cho phát triển hạ tầng, kinh tế Lai Châu

A Lù

TPO - Ngày 6/5, Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu có buổi tiếp xúc cử tri phường Tân Phong (tỉnh Lai Châu).

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại Lai Châu

Tại hội nghị tiếp xúc, thay mặt cho các thành viên Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, bà Hà Thị Nga đã bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới cử tri đã tin tưởng, ủng hộ thông qua lá phiếu bầu, để bà cùng các đại biểu khác trở thành đại biểu Quốc hội - đại diện cho tiếng nói nhân dân Lai Châu tại nghị trường Quốc hội.

Thông tin về hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI vừa qua, bà Hà Thị Nga cho biết: Đoàn đã có 2 ý kiến phát biểu trực tiếp tại nghị trường, 100% các đại biểu đều có ý kiến trong việc thảo luận tổ. Đại biểu Quốc hội tỉnh cũng tham gia tích cực các hoạt động đại biểu Quốc hội, tham gia các Ủy ban của Quốc hội.

Bà Hà Thị Nga phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Buổi tiếp xúc có hơn 20 ý kiến của cử tri tại hội trường. Bà Hà Thị Nga và các đại biểu đánh giá cao các ý kiến, giải đáp, tiếp thu cụ thể.

Trong các nhóm ý kiến, nổi bật là nhóm kiến nghị tiếp tục quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội địa phương.

Về nội dung này, bà Hà Thị Nga cho biết, Lai Châu hiện vẫn là tỉnh có nguồn thu ngân sách thấp, phụ thuộc rất lớn vào ngân sách Trung ương, khó khăn cân đối nguồn lực đầu tư phát triển. Đảng, Nhà nước hiện chỉ đạo không đầu tư dàn trải, mà tập trung dự án trọng tâm, trọng điểm, để phát huy hiệu quả tốt hơn.

"Những nhu cầu của người dân đều hết sức chính đáng. Các đại biểu Quốc hội sẽ có trách nhiệm tiếp tục thúc đẩy để thời gian tới chúng ta sớm có nguồn lực tập trung đầu tư cho phát triển hạ tầng, kinh tế", bà Hà Thị Nga nói.

Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị.

Về các ý kiến liên quan đến việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trong đó có việc giải quyết các thủ tục hành chính còn chậm, bà Hà Thị Nga cho hay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, sát sao vấn đề này và tới đây sẽ có những giải pháp để khắc phục "nút thắt" về cán bộ, điều kiện làm việc, chuyển đổi số, để bộ máy vận hành một cách hiệu quả, thông suốt, phục vụ người dân tốt nhất.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Hà Thị Nga và các đại biểu Quốc hội cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, đôn đốc các cơ quan liên quan trong việc giải quyết yêu cầu, kiến nghị của cử tri.

