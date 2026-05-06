Hàng trăm quân nhân sẻ chia giọt máu hồng

TPO - Lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ, hàng trăm cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở Học viện Chính trị đã sôi nổi tham gia chương trình hiến máu tình nguyện “Sẻ chia giọt máu hồng” năm 2026.

Ngày 6/5, tại Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Sẻ chia giọt máu hồng” năm 2026, tiếp nhận được hơn 460 đơn vị máu phục vụ công tác cứu chữa người bệnh.

Lãnh đạo Học viện Chính trị, Học viện Quân y và các cơ quan, đơn vị động viên cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện.

Tham dự chương trình có lãnh đạo, đại biểu Học viện Chính trị, Học viện Quân y, Bệnh viện Quân y 103, Ban Thanh niên Quân đội; các y bác sĩ Bệnh viện Quân y 103 cùng hơn 500 cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Chính trị.

Phát động chương trình hiến máu tình nguyện ý nghĩa này, Thiếu tướng Vũ Đức Long - Phó Chính ủy Học viện Chính trị, cho biết, là một nhà trường đào tạo cán bộ chính trị của Quân đội, Học viện không chỉ có nhiệm vụ trang bị tri thức, bản lĩnh chính trị, mà còn phải giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng sống, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng và Tổ quốc.

Đại diện Ban Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 trao thư cảm ơn Học viện Chính trị.

Chính vì vậy, việc tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Sẻ chia giọt máu hồng” không chỉ đơn thuần là một hoạt động xã hội, mà còn là một nội dung giáo dục sinh động, thiết thực về lòng nhân ái, về tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, về trách nhiệm của mỗi quân nhân đối với cộng đồng.

“Đây là dịp để mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện thể hiện rõ hơn và lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”, Thiếu tướng Vũ Đức Long nhấn mạnh.

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trong toàn quân nói chung và trong Học viện nói riêng đã trở thành hoạt động thường xuyên và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Hàng nghìn đơn vị máu đã được hiến tặng, góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân.

﻿ ﻿ ﻿ ﻿ ﻿ Hơn 500 cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện Chính trị đã cùng lan tỏa tinh thần vì nhân dân phục vụ tại chương trình.

“Tuy nhiên, nhu cầu về máu vẫn còn rất lớn, đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức các hoạt động hiến máu tình nguyện. Mỗi cá nhân cần nhận thức rõ rằng, hiến máu không phải là việc của riêng ai, mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội”, Thiếu tướng Vũ Đức Long nói.

Thiếu tướng Vũ Đức Long cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Học viện tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để phong trào hiến máu tình nguyện được duy trì thường xuyên, hiệu quả, trở thành một nét đẹp văn hóa trong đời sống của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ.