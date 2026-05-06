Bỏ qua các ứng dụng hẹn hò, giới trẻ đến siêu thị tìm người yêu

TPO - Thay vì trông chờ vào các ứng dụng hẹn hò, nhiều người trẻ độc thân ở Los Angeles chuyển sang tìm tình yêu ở siêu thị.

Tìm người yêu ở... siêu thị

Theo The New York Post, nhiều người độc thân ở Los Angeles (Mỹ) đã chán ngán các ứng dụng hẹn hò như Tinder hay Bumble. Họ chuyển hướng từ không gian ảo sang một nơi có thật - chuỗi siêu thị cao cấp và xa xỉ Erewhon.

Với những cây nến giá 52 USD hay bánh macaron đựng trong hũ giá 18 USD, Erewhon của LA hứa hẹn cung cấp sự xa xỉ, sức khỏe, lối sống tốt cho sức khỏe, cũng như vô số người nổi tiếng và nhà sáng tạo nội dung TikTok đi lại trong các gian hàng. Giờ đây, siêu thị này còn có thể mang đến đối tượng hẹn hò phù hợp về thu nhập.

Không còn hứng thú với ứng dụng hẹn hò, nhiều người trẻ Los Angeles có nhu cầu kết nối trực tiếp. Ảnh: Los Angeles

Holly Solem, nhà văn kiêm nhà sáng tạo nội dung ở LA, đã tìm thấy tình yêu ở những gian hàng đắt tiền của Erewhon.

Cô kể với The California Post rằng thường xuyên quay series trên mạng xã hội có tên là Manthropology tại siêu thị này. Trong đó, Solem đặt ra hàng loạt câu hỏi tư vấn cho những khách hàng nam xa lạ.

“Khi đang phỏng vấn ở Erewhon, tôi chạy đến chỗ anh ấy và bạn để hỏi xin ghi hình. Lúc đó, tôi không hề có tâm trạng yêu đương, thậm chí đã từ bỏ việc hẹn hò. Vài tuần sau, tôi nhận được tin nhắn riêng từ anh ấy. Anh mời tôi đi ăn tối… Phải đến buổi hẹn thứ hai, cả hai mới bỏ lớp phòng bị và thực sự thích nhau”, Solem chia sẻ.

Từ trải nghiệm cá nhân, Solem tuyên bố siêu thị đang “gây sốt” nhất nước Mỹ này “tốt hơn các ứng dụng hẹn hò”.

Người dẫn chương trình giải trí Drea Renee, một trong những khách hàng quen thuộc của Erewhon, mô tả với The New York Post: “Năng lượng ở đó là ai cũng đang để ý nhau. Không khí ở đây rất sôi động. Bạn không thể chỉ đến mua một quả táo. Bạn phải bước như trên sàn diễn, ai cũng nhìn bạn”.

Trên thực tế, Renee có ký ức muốn quên về Erewhon. Bạn trai cũ ở Texas đã đề nghị chia tay vì không hài lòng với lối sống xa xỉ của cô. Anh cho rằng việc chi 90 USD cho bữa trưa là quá mức.

Tuy nhiên, cú sốc đó chưa đủ mạnh để Renee từ bỏ điểm đến quen thuộc. Chỉ cần dạo một vòng cửa hàng, Renee có thể gặp ngay người yêu tiếp theo.

Siêu thị cao cấp giúp người trẻ có cơ hội tiếp cận đối tượng có thu nhập, thói quen chi tiêu tương xứng. Ảnh: California Post

Kiara Upshur, làm trong lĩnh vực marketing số, cũng quen thuộc với “văn hóa hẹn hò Erewhon”. Cô gặp bạn trai cũ - lúc đó là nhân viên - tại chi nhánh Silverlake (khu dân cư ở LA) của Erewhon.

Trong lúc quay vlog khi dạo siêu thị cùng bạn, cô gái 24 tuổi ban đầu không để ý nhiều đến nhân viên nam dễ thương, cho đến khi bạn cô nói anh chàng không thể rời mắt khỏi cô.

Sau khi quan sát và thấy có thiện cảm, Upshur bước thẳng tới chỗ chàng trai và ngỏ lời: “Này, tôi thấy anh dễ thương và tôi nghĩ chúng ta có thể khá ổn khi ở bên nhau”.

Upshur cho biết cách làm quen đó khá bình thường ở Erewhon. Theo cô, những người trong và quanh cửa hàng cao cấp này dễ tiếp cận hơn so với các siêu thị khác ở LA.

Dù ở bất kỳ chi nhánh nào, cảnh tượng dễ thấy nhất là mọi người tụ tập bên ngoài siêu thị, giống như cách cư dân ở các thành phố khác tụ tập ở quán bar.

Một việc đơn giản như ăn trưa tại Erewhon ở khu vực Beverly Grove cũng dẫn đến cuộc gặp gỡ lãng mạn cho người mẫu 24 tuổi Angelina Gault.

Gault kể khi đang gọi đồ ăn, cô thấy một chàng trai có ngoại hình như tài tử Hollywood Keanu Reeves (đóng phim Ma trận, John Wick…) thời trẻ đang nhìn cô không rời mắt.

Dù đã quen với việc bị người khác chú ý, trải nghiệm đó khác hẳn. Nữ người mẫu thích vẻ ngoài của chàng trai lạ, và ánh nhìn của anh khiến cô thấy hồi hộp.

Ngay tối hôm đó, hai người có buổi hẹn ngắn vì người đàn ông trẻ tuổi sắp sang London (Anh) học thạc sĩ vào ngày hôm sau.

“Rất lãng mạn. Chúng tôi nói về sách và âm nhạc vì gần như có cùng gu. Anh ấy đến từ gia đình nghệ thuật giàu có, còn gia đình tôi cũng làm nghệ thuật. Anh ấy đưa tôi về và sau đó thực sự không bao giờ liên lạc lại nữa”, cô kể.

Angelina Gault đã gặp được một chàng trai hợp gu trong lúc mua đồ ăn. Ảnh: California Post

Ứng dụng hẹn hò đã hết thời?

Năm 2025, nhiều cơ quan truyền thông đưa tin những nền tảng hẹn hò lớn như Bumble và Tinder chứng kiến sự sụt giảm đáng kể về người dùng.

Tuy nhiên, một khảo sát đầu năm 2026 do Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông thuộc Trường Truyền thông của Đại học Boston (Mỹ) thực hiện cho thấy có sự tăng nhẹ cả về số người đang sử dụng lẫn từng sử dụng ứng dụng hẹn hò.

Cụ thể, 13% người tham gia khảo sát cho biết đang dùng ứng dụng hẹn hò, trong khi khảo sát năm 2025 chỉ ở mức 9%. 33% nói rằng đã từng sử dụng ứng dụng hẹn hò tại một thời điểm nào đó, cao hơn năm trước (28%).

Tương tự, gần một nửa số người tham gia (49%) đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý rằng mọi người có thể tìm được “một nửa định mệnh” qua ứng dụng hẹn hò, tăng so với năm trước (42%). Chỉ 13% không đồng ý hoặc hoàn toàn không đồng ý.

Kathryn Coduto, phó giáo sư tại Trường Truyền thông của Đại học Boston — người thiết kế khảo sát — phân tích: “Bất chấp một số hoài nghi, các ứng dụng hẹn hò rốt cuộc vẫn quá tiện lợi. Người dùng có thể không đăng nhập mỗi ngày, nhưng sự tiện lợi của ‘kho hẹn hò’ trong túi khiến họ khó lòng ngừng sử dụng hoàn toàn.”

Bà cho biết thêm, ứng dụng hẹn hò tồn tại càng lâu thì càng xuất hiện nhiều câu chuyện thành công. Mọi người ngày càng gặp nhiều trường hợp có mối quan hệ và hôn nhân bền vững từ đây, qua đó càng thúc đẩy việc tải và dùng thử ứng dụng.

Ứng dụng hẹn hò vẫn chưa bị "thất thế" vì tính tiện lợi.

Niềm tin vào ứng dụng hẹn hò vẫn song hành với sự hoài nghi dai dẳng đối với công nghệ đứng sau chúng, cũng như chính những người sử dụng.

40% người tham gia cho biết không đồng ý hoặc hoàn toàn không đồng ý với quan điểm rằng việc tích hợp trí tuệ nhân tạo vào ứng dụng hẹn hò sẽ dẫn đến các mối quan hệ thành công hơn — gần tương đương năm trước (39%). Tuy nhiên, tỉ lệ đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý tăng nhẹ lên 20% (năm trước là 15%).

Phần lớn mọi người vẫn cho rằng các ứng dụng hẹn hò chứa quá nhiều “máy móc” giả danh người thật (chatbot) nên khó đáng tin: 48% đồng ý hoặc hoàn toàn đồng ý, so với 50% năm 2025.

Trong khi đó, 60% người tham gia tin rằng đa số người dùng nói dối trên ứng dụng hẹn hò (năm 2025 là 61%).