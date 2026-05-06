Giới trẻ

Hành trình từ trái tim khơi dậy khát vọng kiến quốc của thanh niên Việt Nam

P.V

Vượt quãng đường gần 5.000 km, qua 19 tỉnh thành, trong 24 ngày, Hành trình Từ Trái Tim đã lan tỏa khát vọng lập thân, lập nghiệp, kiến quốc đến hàng nghìn thanh niên, học sinh, sinh viên, chiến sĩ và người dân.

Khởi hành tại TP. Hồ Chí Minh (24–26/3), Hành trình Từ Trái Tim đến với Buôn Ma Thuột (28/3), Hà Nội (1–3/4) và các tỉnh vùng cao Tây Bắc (4–16/4), khơi dậy và lan tỏa khát vọng khởi nghiệp kiến quốc trong hàng nghìn người trẻ khắp mọi miền.
Tại mỗi điểm đến, Hành trình Từ Trái Tim luôn nhận được sự chào đón, hưởng ứng nồng nhiệt. Hình ảnh học sinh, sinh viên hào hứng đón nhận sách quý, tích cực tham gia giao lưu, lan tỏa tinh thần chủ động học hỏi, dấn thân và khát vọng lập thân, lập nghiệp trong thế hệ trẻ.
Với những giá trị được kiến tạo bền bỉ trong suốt 14 năm, Hành trình Từ Trái Tim nhận được sự đồng hành của nhiều hoa hậu, á hậu, người đẹp, những nhân vật truyền cảm hứng, như: Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Ngọc Hân, Ngọc Châu, Nguyễn Hoàng Phương Linh, Trịnh Mỹ Anh, Bùi Xuân Hạnh; ca sĩ Uyên Linh, Hoàng Yến Chibi, Ngô Lan Hương; diễn viên Minh Trang… giao lưu, chia sẻ về hành trình cá nhân, để truyền động lực, bản lĩnh và khát vọng cống hiến đến thế hệ trẻ.
Ấn tượng với tinh thần, sứ mạng của Hành trình Từ Trái Tim, Hoa hậu Phương Linh chia sẻ trong buổi giao lưu với các bạn sinh viên tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk): “Tầm nhìn về một thế hệ thanh niên Việt mang tri thức để đóng góp cho đất nước do Trung Nguyên Legend khởi xướng đang tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người trẻ, qua đó khơi dậy ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước”.
Bên cạnh đó, sự tham gia của khách mời đặc biệt là các chuyên gia, giới tri thức đã đồng hành xuyên suốt từ những ngày đầu khởi xướng, mang đến những góc nhìn sâu sắc về khởi nghiệp, kiến quốc, như: PGS.TS Trần Đình Thiên – nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng; Chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, Nhà Sử học Dương Trung Quốc…
PGS.TS Trần Đình Thiên – nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách của Thủ tướng chia sẻ tại Học viện Chính sách và Phát triển (Hà Nội): “Tôi đặc biệt xúc động, vì là một trong những người sát cánh đầu tiên và nhìn thấy những giá trị đặc biệt mà Hành trình mang đến là cổ động rất lớn cho khí thế đất nước. Và tôi cảm ơn Chủ tịch Đặng Lê Nguyên Vũ và Trung Nguyên Legend đã làm một việc cực kỳ mạnh mẽ, cực kỳ tốt cho cho đất nước góp phần giúp cho đất nước vượt lên để sánh vai với quốc tế.”
Hành trình Từ Trái Tim đã mở ra những không gian đối thoại, nơi người trẻ được lắng nghe, được chia sẻ và bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc hơn về hành trình lập thân, lập nghiệp. Từ chương trình, nhiều bạn trẻ đã thay đổi tư duy nhận ra giá trị của việc sống có mục tiêu và đóng góp cho xã hội.
Bạn Nhật Đăng – Sinh viên Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia TP.HCM, chia sẻ: “Em rất ấn tượng với những giá trị mà Hành trình Từ Trái Tim mang đến cho các bạn sinh viên khắp đất nước về tinh thần lập chí, khởi nghiệp, kiến quốc. Qua chương trình đã giúp em có thêm những tư duy và định hướng đúng đắn trên con đường phát triển tương lai”.
Tại Trường PTDTNT THPT Nà Hỳ (Điện Biên), giáo viên và các em học sinh háo hức chào đón đoàn Hành trình Từ Trái Tim. Phó Hiệu trưởng nhà trường, thầy Phạm Xuân Chính không giấu được xúc động: “Đại diện nhà trường, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đoàn vì đã dành tình cảm cho thầy cô và các em học sinh nơi đây. Tôi rất xúc động khi đoàn không quản ngại đường xa, khó khăn để đến đây động viên và mang những cuốn sách ý nghĩa đến với học sinh vùng cao”.
Những cuốn sách quý trở thành nguồn động viên tinh thần thiết thực, giúp học sinh Trường PTDTBT TH & THCS Cao Bồ và Trường PTDTNT THCS & THPT Đồng Văn (Hà Giang) vun đắp ý chí vượt khó, dám nghĩ lớn, vượt qua hoàn cảnh và xóa bỏ mặc cảm tự ti.
Bên cạnh sách quý, các suất hỗ trợ học tập và những phần quà thiết thực tiếp thêm động lực để học sinh, sinh viên vượt qua hoàn cảnh, kiên trì học tập, vươn lên lập thân, lập nghiệp.
Đặc biệt, Hành trình Từ Trái Tim đã đến các đồn biên phòng trên tuyến biên giới tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh Tây Bắc, những địa bàn biên giới xa xôi, gian khó, điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều hạn chế.
Hành trình Từ Trái Tim đến với đồn biền phòng Chiềng Sơn (Sơn La), là điểm dừng chân đầu tiên trong hành trình đến với vùng núi cao Tây Bắc.
Những món quà thiết thực và cuốn sách quý do Hành trình Từ Trái Tim trao tặng góp phần hun đúc bản lĩnh nơi tuyến đầu, để cán bộ, chiến sĩ vững vàng bảo vệ biên cương và đồng hành cùng người dân phát triển đời sống.
Trung tá Lục Mạnh Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Pha Long (Lào Cai) chia sẻ các cán bộ, chiến sĩ đơn vị rất phấn khởi khi được đón đoàn Hành trình Từ Trái Tim đến thăm và động viên. Ông khẳng định: “Những cuốn sách, món quà hôm nay là món quà ý nghĩa, cũng là nguồn động lực để cán bộ chiến sĩ được tiếp thêm sức mạnh, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước giao cho”.
Nơi gian khó, sách trở thành công cụ học tập, đồng thời là phương tiện để các cán bộ, chiến sĩ lan tỏa tri thức, hỗ trợ người dân phát triển, góp phần dựng xây và giữ vững vùng biên.
Đoàn xe Hành trình Từ Trái Tim vượt qua những cung đường hiểm trở, bền bỉ vượt núi băng rừng, đến những nơi xa xôi, cách trở, mang theo niềm tin, hun đúc chí lớn và khát vọng vươn lên dựng xây tương lai, đất nước.

“Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu thanh niên Việt” được khởi xướng từ năm 2012, bền bỉ theo đuổi mục tiêu hun đúc chí lớn cho thế hệ trẻ. Sau hành trình kéo dài từ 24/3 đến 16/4, Hành trình Từ Trái Tim đã để lại nhiều dấu ấn và cảm xúc. Thông qua việc trao tặng những cuốn sách quý đổi đời do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn từ hàng ngàn tấm gương danh vĩ nhân thành công nhất của nhân loại, hành trình góp phần khơi dậy khát vọng lớn, tinh thần vượt khó và ý chí dám nghĩ, dám làm cho thế hệ trẻ. Dự kiến vào đầu tháng 5/2026, “Hành trình Từ Trái Tim” sẽ phối hợp cùng Quân chủng Hải quân – Bộ Quốc phòng đến với biển đảo Trường Sa, tiếp tục mang theo khát vọng lớn lan tỏa đến vùng biển đảo Trường Sa thiêng liêng của Tổ quốc.

