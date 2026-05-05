'Áo xanh' cùng AI chia sẻ kỹ năng an toàn, phòng chống đuối nước

TPO - Những tình huống giả định thực tế, cùng sự hiện diện dẫn dắt của nhân vật “ảo” là đoàn viên, chiến sĩ công an, chiến sĩ biên phòng… truyền tải sinh động, dễ hiểu những kiến thức, kỹ năng phòng chống tai nạn đuối nước. Đây là một trong những cách làm ứng dụng công nghệ AI được nhiều cơ sở Đoàn thực hiện góp phần bảo vệ thanh thiếu nhi trước nguy cơ đuối nước khi mùa hè chạm ngõ.

AI 'kể chuyện" sinh tồn

Tiếng reo hò của nhóm trẻ đang đá bóng bên hồ nước bỗng lặng đi khi quả bóng văng xuống hồ. Một cậu bé lội xuống định nhặt bóng, chỉ trong tích tắc, em bị chới với. Trên bờ, nhóm bạn hô hoán và người lớn kịp thời ứng cứu.

Đó là tình huống giả định được tái hiện sinh động trong “Bản tin Thanh niên” ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của Đoàn xã Đồng Tâm (TP. Đồng Nai). Với hình ảnh trực quan và sự dẫn dắt của nữ biên tập viên “ảo”, video đã chia sẻ những kiến thức, bài học hữu ích.

Tình huống giả định trong video tuyên truyền phòng chống đuối nước. Nguồn: Đoàn xã Đồng Tâm

Chị Đoàn Thị Nhuần – Bí thư Đoàn xã Đồng Tâm cho biết, để xây dựng video thường trực Đoàn xã trực tiếp thực hiện lên ý tưởng, viết kịch bản, thiết kế hình ảnh. Trong đó, việc xây dựng kịch bản và thiết kế hình ảnh đòi hỏi nhiều thời gian, đầu tư để nội dung chi tiết, chính xác, dễ hiểu và dễ nhớ.

“Việc ứng dụng công nghệ AI giúp thể hiện nội dung tuyên truyền thuận tiện, trực quan hơn. Chúng tôi tự tay lên ý tưởng, thiết kế hình ảnh để tạo ra những video có sức lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, giúp các em dễ hiểu và dễ nhớ hơn bao giờ hết”, chị Nhuần nói.

Với tinh thần xung kích, trách nhiệm và sáng tạo, tuổi trẻ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Nghệ An) cũng đã trình làng sản phẩm số ứng dụng AI. Những kiến thức sinh tồn, an toàn dưới nước trở nên hấp dẫn như một bộ phim hoạt hình ngắn. Với thời lượng hơn 1 phút, những nguyên tắc an toàn được chuyển tải mềm mại qua cuộc trò chuyện gần gũi giữa chiến sĩ biên phòng và các em học sinh.

Tương tự, video do Đoàn phường Bắc Giang (Bắc Ninh) đã tái hiện trực quan về những khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước là ao, hồ, sông, suối… cùng hướng dẫn xử lý trong nhiều tình huống. Video thu hút hàng nghìn lượt xem trên nền tảng số facebook, zalo, tiktok.

Sản phẩm ứng dụng AI tuyên truyền phòng chống đuối nước. Ảnh chụp màn hình

Điểm chung của các video ứng dụng AI được các cơ sở Đoàn thực hiện, đăng tải tuyên truyền đều ngắn gọn. Những nội dung ghi nhớ được gói gọn thành bộ quy tắc giúp thanh thiếu nhi dễ hiểu, dễ nhớ, như 3 “không” và 3 “nên”. Cụ thể, không tự ý đi bơi, tắm khi không có người lớn đi cùng; không chơi đùa, chạy nhảy gần khu vực nguy hiểm, mép nước; không nhảy xuống nước cứu người khi không có kỹ năng. Nên học bơi và trang bị kỹ năng an toàn dưới nước; nên mặc áo phao khi tham gia các hoạt động dưới nước; nên bơi tại những nơi an toàn, có sự giám sát.

Từ không gian ảo đến kỹ năng thực tế

Trong thời gian qua, tổ chức Đoàn, Hội, Đội đã tại cơ sở đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động, mô hình hướng dẫn nhận diện và kỹ năng phòng chống đuối nước.

Trong đó có các buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần; hoạt động tuyên truyền, tập huấn; cắm biển cảnh báo “Khu vực nước sâu nguy hiểm – đề phòng đuối nước” tại điểm đập, hồ, khe suối, địa hình phức tạp.

Nhiều biển cảnh báo nguy hiểm, tuyên truyền cách xử lý tình huống được Đoàn cơ sở triển khai.

Đoàn xã Nghĩa Hưng (Nghệ An) phối hợp tổ chức cắm biển tuyên truyền “Cách xử lý tình huống khi gặp đuối nước” tại khu vực xóm Tân An, đoạn Sông Hiếu chảy qua địa bàn.

Liên đội Trường Tiểu học Hoà Tiến (Đà Nẵng) phối hợp tổ chức tập huấn giúp học sinh có thêm kiến thức và thực hành một số kỹ năng thiết thực, như cứu hộ người bị đuối nước bằng phao, dây thừng, gậy; mặc và sử dụng áo phao đúng cách; kỹ năng xử lý khi gặp tai nạn thương tích.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Trường THCS Hòa Hưng đã biến chuyên đề phòng chống đuối nước thành một buổi trải nghiệm tương tác. Học sinh không chỉ xem video AI mô phỏng tình huống mà còn trực tiếp tham gia hỏi đáp, xử lý các sự cố giả định ngay tại sân trường.

Thông qua các hoạt động, sản phẩm tuyên truyền trên không gian mạng và thực tế, tổ chức Đoàn cơ sở hướng đến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong việc phòng chống đuối nước, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ. Trong đó, cần thường xuyên quan tâm, nhắc nhở và quản lý con em mình, đặc biệt trong thời gian nghỉ hè; tạo điều kiện để trẻ được học bơi là cách bảo vệ thiết thực và lâu dài.