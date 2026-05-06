3 nữ sinh lớp 12 ở TPHCM được vinh dự kết nạp Đảng

TPO - 3 đoàn viên tiêu biểu được kết nạp Đảng là học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Văn Tăng (phường Long Bình, TPHCM), gồm: Nguyễn Ngọc Bảo Thy, Nguyễn Ngọc Lan Anh và Trần Minh Thư đều là những tấm gương sáng trong học tập, luôn hăng hái, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào thanh niên, các sân chơi học thuật, văn hóa, thể thao.

Chi bộ Trường THPT Nguyễn Văn Tăng (phường Long Bình, TPHCM) vừa tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho 3 đoàn viên ưu tú là học sinh đang học tập và sinh hoạt tại trường.

Các học sinh vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng trong không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2026), 72 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026) và 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026).

3 học sinh được kết nạp Đảng dịp này gồm Nguyễn Ngọc Bảo Thy (nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Phó Bí thư Chi đoàn 12A4), Nguyễn Ngọc Lan Anh (Bí thư Chi đoàn 12A10) và Trần Minh Thư (Phó Bí thư Chi đoàn 12A16).

3 nữ sinh vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng ngay khi còn là học sinh THPT.

﻿Ảnh: Phường Long Bình

Các bạn đều là những tấm gương sáng trong học tập và rèn luyện tại đơn vị với nhiều thành tích xuất sắc, nổi bật như: 3 năm liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, luôn hăng hái và tích cực tham gia các hoạt động, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của nhà trường, tham gia Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ qua các năm và các hội thi, sân chơi văn hóa, thể thao… cấp trường.

Nữ sinh Nguyễn Ngọc Lan Anh đọc lời tuyên thệ tại buổi lễ.

Bạn Nguyễn Ngọc Lan Anh bày tỏ niềm hạnh phúc khi đã đạt được ước mơ trở thành đảng viên mà bản thân ấp ủ từ những ngày đầu học cấp 3. Thời gian qua, nữ sinh luôn hăng hái, tích cực tham gia Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng Đỏ, hội thi văn nghệ, các giải đấu thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp trường...

Cô Nguyễn Hoàng Diễm Ly - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Tăng cho biết việc các bạn được kết nạp Đảng khi còn ngồi trên ghế nhà trường là minh chứng sinh động cho ý chí phấn đấu, tinh thần rèn luyện đạo đức tốt, học tập tốt của tuổi trẻ hôm nay.

Cô hiệu trưởng mong các bạn tiếp tục trở thành gương sáng trong học tập, rèn luyện và chấp hành nội quy của nhà trường, phấn đấu đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Đồng thời phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ, tích cực tham gia các phong trào của Đoàn, các hoạt động vì cộng đồng, lan tỏa tinh thần sống đẹp trong nhà trường.

Các giáo viên chủ nhiệm và bạn bè tặng hoa chúc mừng 3 nữ sinh vừa được kết nạp Đảng.

Tập thể sư phạm Trường THPT Nguyễn Văn Tăng, Đoàn phường Long Bình chúc mừng các nữ sinh tiêu biểu.

Anh Nguyễn Hữu Thời - Trợ lý thanh niên Trường THPT Nguyễn Văn Tăng cho hay cả 3 học sinh đều đã chứng minh năng lực của mình trong học tập và các phong trào Đoàn của trường, của địa phương sau gần 3 năm học tại trường.

Theo anh Thời, từ khi mới vào học bậc THPT, cả 3 nữ sinh đều mong muốn phấn đấu đứng vào hàng ngũ của Đảng. Chi bộ nhà trường, Đoàn trường đã tạo điều kiện để các bạn phát triển các thế mạnh của bản thân.

Anh Đặng Nguyễn Xuân Trọng - chuyên viên Ban Xây dựng Đảng phường Long Bình, phụ trách công tác thanh niên phường cho biết, thời gian qua, Đoàn phường đã có nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa, thiết thực để các học sinh trải nghiệm và bồi dưỡng thêm ý chí. Cũng từ những hoạt động ngoại khóa này, các bạn có thêm động lực cống hiến, đồng thời đạt được thành tích hoạt động, học thuật xuất sắc và được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Thời gian qua, Đoàn phường Long Bình tích cực tạo nhiều hoạt động ý nghĩa để tuổi trẻ địa phương được rèn luyện, trưởng thành. Trong ảnh là buổi lễ kết nạp đội viên và dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.