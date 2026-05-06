Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 85 năm Đội ta lớn lên cùng đất nước

Châu Linh Châu Linh

TPO - Hướng đến kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội T.Ư sẽ tập trung xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi, thư viện, không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội... dành cho thiếu nhi tại 248 xã biên giới; chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, cùng nhiều hoạt động sôi nổi.

Hội đồng Đội Trung ương vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) với chủ đề "Đội ta lớn lên cùng đất nước".

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong thiếu nhi cả nước, thi đua lập thành tích chào mừng 85 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; góp phần lan tỏa truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội, khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và tinh thần phấn đấu trong đội ngũ cán bộ phụ trách và các em đội viên, thiếu nhi.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm, cán bộ phụ trách Đội, đội viên, thiếu niên và nhi đồng có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm. Đồng thời, Hội đồng Đội T.Ư phát hiện, lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, đồng thời ghi nhận, tri ân và cổ vũ các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

13.jpg
Các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2026) có chủ đề "Đội ta lớn lên cùng đất nước". Trong ảnh, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang chụp ảnh cùng thiếu nhi tại Diễn đàn Tiếng nói tuổi trẻ - Hành động của Đoàn.

Các hoạt động được triển khai sâu rộng từ cơ sở, bảo đảm an toàn, thiết thực, hấp dẫn, phù hợp đặc thù từng địa bàn, tạo động lực thi đua và củng cố niềm tin xã hội đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Theo đó, nhiều sân chơi đã, đang và sẽ được tổ chức như: Cuộc thi Sưu tập và tìm hiểu Tem bưu chính năm 2026 với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam và hành trình phát triển đất nước qua con Tem bưu chính”; Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Việt Nam với chủ đề “Tự hào Việt Nam”; Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”; Hội thi Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh; Ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn"...

Hội đồng Đội các cấp cũng sẽ tổ chức cho phụ trách Đội và thiếu nhi tham gia hoạt động về nguồn, hành trình đến các địa chỉ đỏ và hoạt động an sinh xã hội; tổ chức các hoạt động liên hoan, gặp mặt, kỷ niệm gắn với tuyên dương phụ trách Đội và đội viên, thiếu nhi tiêu biểu.

Huy động nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc “Vì đàn em thân yêu” trong đó tập trung xây dựng các điểm sinh hoạt, vui chơi, thư viện, không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội... dành cho thiếu nhi tại 248 xã biên giới; chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Tổ chức Lễ Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động liên hoan, gặp mặt truyền thống, tuyên dương phụ trách Đội giỏi, cán bộ chỉ huy Đội xuất sắc và thiếu nhi tiêu biểu từ 8 - 15/5/2026.

#Đội TNTP Hồ Chí Minh #kỷ niệm 85 năm #hoạt động thiếu nhi #truyền thống Đội #thiếu nhi Việt Nam #hoạt động cộng đồng #phong trào thiếu nhi

