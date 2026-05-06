Người dân cả nước sắp được khám sức khỏe miễn phí hằng năm, dữ liệu đồng bộ trên VNeID

TPO - Ngày 6/5, Bộ Y tế ban hành kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm phát hiện sớm bệnh tật, giảm gánh nặng chi phí y tế và từng bước hình thành cơ sở dữ liệu sức khỏe quốc gia, với toàn bộ kết quả khám được tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, kế hoạch do Thứ trưởng Thường trực Vũ Mạnh Hà ký ban hành, hướng tới mục tiêu tổ chức khám sức khỏe định kỳ theo lộ trình, ưu tiên các nhóm đối tượng cụ thể. Chính sách này bám sát tinh thần của Nghị quyết số 72-NQ/TW và Nghị quyết số 282/NQ-CP, nhấn mạnh yêu cầu chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và điều trị kịp thời nhằm giảm thiểu gánh nặng bệnh tật trong cộng đồng.

Các bệnh viện khám miễn phí cho nhân dân nhân ngày sức khoẻ thế giới.

Theo kế hoạch, các đơn vị thuộc Bộ Y tế và địa phương sẽ được giao nhiệm vụ cụ thể trong tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát và đánh giá. Điểm đáng chú ý là toàn bộ dữ liệu khám sức khỏe định kỳ sẽ được liên thông với hệ thống quản lý khám chữa bệnh, cơ sở dữ liệu y tế quốc gia và hệ thống giám định bảo hiểm y tế, qua đó hình thành sổ sức khỏe điện tử thống nhất cho mỗi người dân.

Mục tiêu dài hạn của chương trình là đảm bảo mọi người dân đều được theo dõi, chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời, góp phần nâng cao chất lượng dân số và hiệu quả hệ thống y tế. Việc khám định kỳ không chỉ dừng ở phát hiện bệnh mà còn bao gồm tư vấn phòng bệnh, phân loại sức khỏe và chuyển tuyến điều trị khi cần thiết.

Về lộ trình triển khai, Bộ Y tế yêu cầu trong tháng 5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh hoàn thiện hướng dẫn chuyên môn về khám sức khỏe định kỳ. Cục Phòng bệnh phối hợp xây dựng quy trình khám sàng lọc và tổ chức giám sát, hoàn thành trước ngày 31/12/2027. Đáng chú ý, trước ngày 30/5, Sở Y tế các tỉnh, thành phố phải hoàn tất kế hoạch triển khai tại địa phương, bao gồm việc lập sổ sức khỏe điện tử và trình UBND phê duyệt.

Tại cơ sở, việc tổ chức khám sẽ được thực hiện tại trạm y tế hoặc các cơ sở khám chữa bệnh đủ điều kiện. Trường hợp tuyến xã chưa đáp ứng yêu cầu, chính quyền địa phương sẽ bố trí lực lượng hỗ trợ chuyên môn hoặc tổ chức khám lưu động để đảm bảo người dân được tiếp cận dịch vụ thuận tiện nhất. Các đơn vị y tế cũng phải xây dựng kế hoạch phân nhóm đối tượng, sắp xếp lịch khám hợp lý nhằm tránh quá tải.

Kết quả khám sau đó sẽ được tổng hợp, số hóa và tích hợp lên ứng dụng VNeID, giúp người dân dễ dàng theo dõi tình trạng sức khỏe cá nhân, đồng thời tạo nền tảng cho việc quản lý y tế thông minh trong tương lai.

Về kinh phí, Bộ Y tế cho biết nguồn lực thực hiện sẽ được bảo đảm từ ngân sách nhà nước theo quy định, cùng các nguồn hợp pháp khác. Chính sách này được kỳ vọng không chỉ nâng cao hiệu quả phòng bệnh mà còn tạo chuyển biến căn bản trong quản lý sức khỏe toàn dân theo hướng hiện đại, đồng bộ và bền vững.

Cùng ngày Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg, yêu cầu triển khai khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên toàn quốc. Đây là bước cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết 72-NQ/TW, với định hướng chuyển mạnh từ tư duy “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, chú trọng chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục theo vòng đời.

Mục tiêu trọng tâm là từ năm 2026, mỗi người dân được khám sức khỏe ít nhất một lần mỗi năm, đồng thời được lập và quản lý Sổ sức khỏe điện tử. Chính sách này nhằm phát hiện sớm bệnh tật, giảm chi phí điều trị và nâng cao chất lượng cuộc sống. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, gắn với phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm an sinh.

Bộ Y tế được giao chủ trì hướng dẫn chuyên môn, hoàn thiện quy trình khám, đồng thời xây dựng và quản lý hệ thống Sổ sức khỏe điện tử tích hợp với ứng dụng VNeID, bảo đảm kết nối liên thông dữ liệu. Bộ cũng có trách nhiệm nâng cao năng lực y tế cơ sở, tăng cường nhân lực, trang thiết bị và đào tạo chuyên môn.

Bộ Công an đảm nhiệm việc kết nối dữ liệu dân cư, xác thực danh tính và bảo đảm an toàn thông tin cá nhân. Trong khi đó, Bộ Tài chính bố trí nguồn lực tài chính, hướng dẫn cơ chế chi trả, bảo đảm sử dụng ngân sách hiệu quả và đúng quy định.

Chỉ thị yêu cầu các địa phương tổ chức linh hoạt nhiều hình thức khám, kết hợp giữa cơ sở y tế cố định và các đợt khám lưu động, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn. Các nhóm yếu thế như người cao tuổi, người nghèo, người khuyết tật, người mắc bệnh mạn tính được ưu tiên tiếp cận dịch vụ.

Bên cạnh hệ thống y tế công lập, Nhà nước khuyến khích huy động khu vực tư nhân và các nguồn lực xã hội tham gia. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các tổ chức đoàn thể có vai trò tuyên truyền, vận động người dân chủ động khám sức khỏe định kỳ, góp phần hình thành thói quen phòng bệnh.

Chỉ thị cũng nhấn mạnh yêu cầu công khai, minh bạch, tăng cường giám sát và phòng chống lãng phí trong quá trình thực hiện. Việc triển khai đồng bộ trên toàn quốc được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển căn bản trong công tác chăm sóc sức khỏe, hướng tới quản lý sức khỏe toàn dân một cách hiệu quả và bền vững.

