Phát hiện người đàn ông tử vong dưới tháp chuông nhà thờ ở TPHCM

TPO - Người đàn ông được phát hiện đã tử vong trong tư thế nằm sấp dưới chân tháp chuông trong khuôn viên nhà thờ ở phường Tân Phước, TPHCM.

Chiều 6/5, Công an phường Tân Phước phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông được phát hiện trong khuôn viên nhà thờ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông nằm sấp dưới chân tháp chuông trong khuôn viên nhà thờ giáo xứ H.S. (ấp Hải Sơn, phường Tân Phước), cạnh Quốc lộ 51.

Khi đến gần kiểm tra, người dân xác định nạn nhân đã tử vong. Tại hiện trường, nạn nhân mặc đồng phục một công ty, bên cạnh có đôi dép. Cách vị trí phát hiện thi thể không xa có một xe máy được cho là của nạn nhân.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời trích xuất camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an làm rõ.