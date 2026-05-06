Phát hiện 'sinh vật lạ' trong vườn, người đàn ông ở Đồng Nai lập tức báo công an

TPO - Công an TP Đồng Nai vừa tiếp nhận một cá thể cu li quý hiếm từ người dân để thực hiện các thủ tục cứu hộ và thả về tự nhiên.

Sáng 6/5, Công an TP Đồng Nai thông tin, trong lúc làm vườn, ông Mai Đức Trần (SN 1987, ngụ tại ấp 10, xã Xuân Đông) phát hiện một cá thể động vật có ngoại hình lạ.

Qua tìm hiểu trên mạng và nhận thấy đây là loài động vật quý hiếm, ông Trần đã chủ động liên hệ và tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an địa phương.

Đại diện gia đình ông Mai Đức Trần giao nộp cá thể cu li quý hiếm cho lực lượng Công an xã Xuân Đông (ảnh: CACC)



Qua xác định sơ bộ, đây là cá thể cu li trong Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm (theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP và Nghị định 84/2021/NĐ-CP). Đây là nhóm động vật nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.



Hiện tại, sức khỏe của cá thể cu li này đã ổn định sau khi được lực lượng Công an xã xã Xuân Đông chăm sóc ban đầu.

Đơn vị đang khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng chuyên môn (Hạt Kiểm lâm) để tiến hành các thủ tục bàn giao, sớm đưa cá thể này trở lại môi trường tự nhiên theo quy định của pháp luật.