Phát hiện động vật quý hiếm đi lạc vào khu dân cư

TPO - Một cá thể cu li thuộc nhóm động vật nguy cấp, quý hiếm được người dân xã Ngô Mây, tỉnh Gia Lai phát hiện và chủ động bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về tự nhiên.

Ngày 3/5, Công an xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai) cho biết, đã tiếp nhận 1 cá thể cu li nhỏ (thuộc nhóm IB - động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ) trong tình trạng khỏe mạnh, không có thương tích, trọng lượng khoảng 0,5kg.

Cá thể cu li quý hiếm được người dân phát hiện.

Trước đó, tối 2/5 anh Đào Thanh Tuấn (SN 1993, thôn Hưng Trị, xã Ngô Mây) phát hiện cá thể nêu trên đi lạc và leo trèo, đu bám trên dây điện khu vực trước nhà.

Nghi đây là động vật hoang dã quý hiếm, anh Tuấn đã chủ động báo cơ quan chức năng, mang cá thể cu li đến giao nộp cho Công an xã Ngô Mây.

Người dân giao nộp cá thể cu li cho công an.

Hiện, Công an xã Ngô Mây đang phối hợp với Phòng Kinh tế xã và Kiểm lâm địa bàn hoàn tất các thủ tục và tổ chức thả cá thể cu li về môi trường tự nhiên, bảo đảm an toàn, đúng quy trình.

Hành động tự giác giao nộp động vật hoang dã của anh Tuấn là việc làm đáng biểu dương, góp phần lan tỏa ý thức bảo vệ thiên nhiên và gìn giữ đa dạng sinh học.