Khỉ vàng quý hiếm đi lạc vào nhà dân

Viết Hà

TPO - Sau khi phát hiện cá thể khỉ vàng đi lạc vào khu dân cư, người dân ở Sơn La đã chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng. Cá thể động vật quý hiếm sau đó được tiếp nhận, hoàn tất thủ tục và thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Lực lượng chức năng tiến hành thả khỉ vàng về tự nhiên.

Ngày 5/5, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với UBND xã Chiềng Mung và Hạt Kiểm lâm khu vực XII tiếp nhận, thả về tự nhiên 1 cá thể khỉ vàng do người dân tự nguyện giao nộp.

Trước đó, gia đình ông Trần Văn Thạo (bản Nà Hạ II, xã Chiềng Mung) phát hiện cá thể khỉ đi lạc vào khu vực nhà ở. Nhận thức rõ đây là loài động vật hoang dã, gia đình đã chủ động bắt giữ an toàn và kịp thời bàn giao cho lực lượng chức năng theo quy định.

Theo cơ quan chức năng, khỉ vàng là loài động vật rừng thuộc Nhóm IIB, loài nguy cấp, quý, hiếm và thuộc diện thực thi CITES. Loài này đang bị đe dọa do săn bắt, buôn bán trái phép và suy giảm môi trường sống.

Sau khi tiếp nhận và hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, Hạt Kiểm lâm khu vực XII đã phối hợp với Công an tỉnh Sơn La bàn giao cá thể khỉ cho Khu Bảo tồn thiên nhiên Mường La để thả về môi trường tự nhiên.

Khỉ vàng về với tự nhiên.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Sơn La, việc thả động vật hoang dã về tự nhiên góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì cân bằng hệ sinh thái và gìn giữ nguồn gen quý hiếm.

Hành động tự giác của gia đình ông Trần Văn Thạo là việc làm thiết thực, góp phần lan tỏa ý thức trách nhiệm trong cộng đồng, chung tay cùng các cơ quan chức năng bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Sơn La.

