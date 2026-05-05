Khoa học

Chuyên gia săn lùng camera quay trộm: Nhận phòng nhà nghỉ, hãy kiểm tra khe gió điều hòa

Chuyên gia săn lùng camera quay trộm tại Trung Quốc đưa ra lời khuyên khi người dùng đến những địa điểm không an toàn.

Gần đây, một nhà nghỉ tại Hợp Phì, An Huy, Trung Quốc, bị phát hiện lắp camera quay lén ở nhiều phòng. Những chiếc camera này chĩa thẳng vào giường, phát trực tiếp hoạt động của khách thuê qua ứng dụng bất hợp pháp. Sau khi cảnh sát địa phương vào cuộc, hai nghi phạm đã bị bắt tạm giam.

Người đứng ra tố giác vụ việc là nhân vật có biệt danh Truy Thử Ký (Nhật ký bắt chuột), một blogger chuyên điều tra, bóc mẽ các vụ quay lén ở Trung Quốc. Trong hơn một năm, anh ta đã phanh phui loạt vụ quay lén tại địa điểm công cộng như khách sạn, nhà nghỉ, nhà vệ sinh nữ trong trung tâm thương mại, phòng thay đồ…

Truy Thử Ký trong một buổi phát sóng phanh phui địa điểm bị đặt camera quay trộm. Ảnh: China Newsweek.

Trong cuộc phỏng vấn với China Newsweek, Truy Thử Ký cho biết người dùng cần cảnh giác ở mọi nơi mà mình cởi bỏ quần áo. “Tôi chỉ có thể nhắc mọi người, khi thuê phòng khách sạn hay homestay, hãy nhớ kiểm tra kỹ khe gió điều hòa, TV box… Tuy nhiên, mọi biện pháp phòng bị cũng không giúp chống hoàn toàn rủi ro”, blogger nói.

Theo người này, khách sạn, homestay và nhà vệ sinh công cộng là những "điểm đen" thường xuyên bị tội phạm nhắm tới. Trong rất nhiều đoạn video quay lén mà Truy Thử Ký phát hiện, camera thường được gắn tinh vi bên trong đầu thu kỹ thuật số, mép ngoài cửa sổ, khe gió điều hòa hoặc thậm chí được ngụy trang dưới vỏ bọc của thiết bị báo khói. Đối với nhà vệ sinh công cộng, vị trí thường là khe hở dưới chân cửa, sọt rác hoặc một số vật trang trí nào đó.

“Đừng vội xuýt xoa vì vẻ ngoài dễ thương của một món đồ trang trí lạ mắt trong nhà vệ sinh, bởi biết đâu bên trong nó lại cất giấu một chiếc camera siêu nhỏ”, Truy Thử Ký nói với China Newsweek.

Trước sự nổi tiếng của Truy Thử Ký, dư luận Trung Quốc chia thành hai luồng ý kiến. Có nhóm ủng hộ, cho rằng người này giúp phòng chống vấn nạn quay lén. Ngược lại, một số chuyên gia pháp lý lại bày tỏ sự e ngại, dù việc làm của blogger không vi phạm pháp luật rõ ràng.

