Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội (11/5/1946 - 11/5/2026), Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã gửi thư chúc mừng tới cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội qua các thời kỳ.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trực tiếp là thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp; được sự quan tâm, phối hợp giúp đỡ tận tình, hiệu quả của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội; các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Nguyễn Minh

Các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội đã đoàn kết, kiên định, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, chỉ đạo tiến hành công tác tuyên huấn, xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức, phát huy nhân tố chính trị tinh thần, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống dân tộc và Quân đội.

Với những chiến công và thành tích vẻ vang, Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội đã góp phần tích cực vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các tướng lĩnh Quân đội và lãnh đạo Cục Tuyên huấn tham quan khu trưng bày tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, do Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức. Ảnh: Nguyễn Minh

Biểu dương, khen ngợi những thành tích và sự tiến bộ, trưởng thành của Cục Tuyên huấn và Ngành Tuyên huấn Quân đội trong 80 năm qua; Đại tướng Phan Văn Giang mong rằng, trong kỷ nguyên mới, lực lượng tuyên huấn tiếp tục phát huy truyền thống “Kiên định, chủ động, nhạy bén, sáng tạo, đoàn kết, quyết thắng” của đơn vị anh hùng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

