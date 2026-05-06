Người lính

Cục Tác chiến Bộ Tổng tham mưu vinh danh báo cáo viên giỏi năm 2026

Nguyễn Minh

Sau một ngày tranh tài tại Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026, 4 cá nhân tiêu biểu của Cục Tác chiến đã được vinh danh, trao giải.

Ngày 6/5, tại Hà Nội, Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026. Thiếu tướng Hoàng Minh Ngọc - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến dự và chỉ đạo hội thi.

Hội thi diễn ra trong thời gian một ngày, với sự tham gia của 11 thí sinh là Bí thư, Phó Bí thư chi bộ cơ sở, Bí thư Đảng ủy bộ phận và Báo cáo viên kiêm nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Các thí sinh tham gia 3 phần thi gồm soạn đề cương, thi kiến thức bằng hình thức trắc nghiệm và thuyết trình nội dung chuyên đề. Kết quả, có 4 thí sinh tiêu biểu được lãnh đạo Cục Tác chiến tặng 1 giải Nhất, 1 giải Nhì và 2 giải Ba.

Phát biểu tại hội thi, Đại tá Trần Ngọc Diễn - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Trưởng Ban tổ chức hội thi), nhấn mạnh, Hội thi Báo cáo viên giỏi năm 2026 nhằm tuyên truyền sâu rộng tới mọi cán bộ, nhân viên, chiến sĩ những nội dung quan trọng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Qua hội thi củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đối với Đảng; góp phần đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống; thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Theo Đại tá Trần Ngọc Diễn, hội thi còn góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chỉ huy các cấp về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên; từ đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

