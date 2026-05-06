Ăn canh nấm lạ, 6 người ngộ độc, 1 người tử vong

Viết Hà

TPO - Sau bữa trưa tại nhà nương ở bản Nà Hiên (xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La), 6 người phải nhập viện, trong đó 1 trường hợp tử vong nghi do ăn canh nấm.

Nấm lạ khiến 6 người bị ngộ độc ở Sơn La.

Ngày 6/5, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị vừa nhận được báo cáo của Trạm Y tế xã Phiêng Pằn về sự cố ngộ độc thực phẩm do ăn nấm lạ. Theo đó, ngày 2/5, tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn, 24 người cùng ăn tại nhà nương gia đình bà Lò Thị P., với các món: thịt chó hấp, ngan luộc, canh măng khô, rượu cần, rượu trắng.

Sau bữa ăn, có 6 người ăn thêm món canh nấm.

Đến khoảng 20h cùng ngày 6 người gồm: Cháu Vì Thị D. (SN 2010), bà Lò Thị P. (SN 1964), chị Lò Thị S. (SN 2006), chị Lò Thị T. (SN 2001), anh Lò Văn M. (SN 1991) và chị Lò Thị B. (SN 2005) xuất hiện các triệu chứng buồn nôn, nôn, đau tức ngực, đi ngoài. Các bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Sơn khám, điều trị; sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La và tiếp tục chuyển tuyến xuống Bệnh viện Bạch Mai. Sau 2 ngày điều trị, bệnh tình cháu D. diễn biến nặng và dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La đã phối hợp với xã Phiêng Pằn chỉ đạo Trạm Y tế điều tra, xuống hiện trường, lấy mẫu nấm tại khu vực gia đình bà Phương đã hái để chế biến canh nấm.

Tại thời điểm xác minh, 18 người có mặt hôm đó không ăn canh nấm đều khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không nên ăn nấm lạ. Khi có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, cần đưa người bệnh đến cơ sở y tế để được cấp cứu, xử trí kịp thời.

#ngộ độc #Sơn La #ngộ độc thực phẩm #sức khỏe #điều tra #tử vong #nấm độc

