Việt Nam - Ấn Độ ký nhiều thỏa thuận hợp tác

TPO - Ngày 6/5, sau cuộc hội đàm và họp báo chung tại thủ đô New Delhi, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành của hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác. Ảnh: TTXVN.

Các văn kiện hợp tác gồm:

1. Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Điện tử và Công nghệ thông tin Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ số

2. Biên bản ghi nhớ giữa Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế Việt Nam và Tổ chức Kiểm soát Tiêu chuẩn Thuốc Trung ương, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực quản lý sản phẩm dược phẩm

3. Chương trình hợp tác văn hoá Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn 2026-2030

4. Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Du lịch Ấn Độ về hợp tác du lịch

5. Biên bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa TPHCM và TP Mumbai, Ấn Độ

6. Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Kiểm toán nhà nước Việt Nam và Cơ quan Tổng Kiểm toán và Kiểm soát nước Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán công

7. Biên bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng dự trữ Ấn Độ về hợp tác trong lĩnh vực hệ thống thanh toán và đổi mới thanh toán số

8. Biên bản Ghi nhớ giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Đại học Nalanda, Ấn Độ

9. Biên bản ghi nhớ giữa Hội đồng giao lưu văn hóa Ấn Độ và Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội về việc thiết lập vị trí Giáo sư chuyên ngành Ấn Độ học

10. Biên bản ghi nhớ giữa Hội đồng giao lưu văn hoá Ấn Độ và Đại học Đà Nẵng về việc thiết lập vị trí Giáo sư chuyên ngành Ấn Độ học

11. Bản ghi nhớ hợp tác về kết nối thanh toán bán lẻ song phương bằng mã QR giữa Việt Nam và Ấn Độ thông qua kết nối giữa Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam với Công ty TNHH Thanh toán quốc tế NPCI, Ấn Độ

12. Biên bản ghi nhớ giữa Viện Công nghệ Xạ hiếm Việt Nam và Công ty TNHH Đất hiếm Ấn Độ (IREL)

12. Biên bản ghi nhớ giữa Dự án Tri thức Ấn Độ, Bộ Văn hóa Ấn Độ và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM về việc hợp tác trong một dự án thuộc Tri thức Ấn Độ (Gyan Bharatam)

Trong cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhất trí hai nước phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD vào năm 2030 và thống nhất một số giải pháp: Hợp tác sản phẩm dược sâu rộng hơn; thúc đẩy trao đổi nông sản mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng của cả hai nước.

Hai bên nhất trí chú trọng ổn định chuỗi cung ứng và phát triển hạ tầng; những sáng kiến hợp tác mới trong lĩnh vực khoáng sản chiến lược, đất hiếm và năng lượng được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố an ninh kinh tế cũng như nâng cao khả năng phục hồi chuỗi cung ứng của hai nước; ưu tiên tăng cường hợp tác giữa các tổ chức tài chính của hai bên.

