Vụ lật thuyền chở 14 khách ở Cà Mau: Thuyền hết hạn đăng kiểm, chở quá tải

TPO - Sau tai nạn lật thuyền chở 14 du khách hành hương vào chùa Hưng Thiện (xã Hưng Hội, Cà Mau), cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt cả chủ và lái thuyền.

UBND xã Hưng Hội (tỉnh Cà Mau) vừa báo cáo sau sự cố lật thuyền chở khách hành hương tới chùa Hưng Thiện - Mẹ Đông Hải, làm 14 du khách (không phải 6 du khách như thông tin trước đó) rơi sông, vào trưa 2/5.

Hiện trường vụ lật thuyền chở du khách hành hương.

Sau tai nạn, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an tỉnh Cà Mau đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ thuyền là ông N.V.G (48 tuổi, ngụ xã Hưng Hội), do giao người không đủ điều kiện lái tàu, và sử dụng đăng kiểm hết hạn.

Phòng PC08 cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông L.V.S (lái tàu, 41 tuổi, ngụ phường Bạc Liêu), vì bằng lái hết hạn và chở quá số người quy định.

Trưa 2/5, chiếc thuyền chở khách do ông L.V.S điều khiển, chở 14 du khách vào chùa Hưng Thiện (mẹ Đông Hải) tham quan. Trên đường đi, chiếc thuyền vướng vào gốc cây trên sông và bị lật. Người dân đã hỗ trợ đưa toàn bộ người trên thuyền vào bờ an toàn. Sau tai nạn, hai bên tự thỏa thuận khắc phục thiệt hại.