Sắp thông xe kỹ thuật đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội

Trọng Đảng

TPO - Ban Chỉ đạo triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô cho biết, công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) đã cơ bản hoàn thành trên toàn bộ 3 tỉnh, thành; đường song hành Vành đai 4 trên địa bàn Hà Nội sẽ thông xe kỹ thuật trong tháng 6/2026.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo triển khai dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô cho biết, tính đến hết tháng 4/2026, ba tỉnh, thành là Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh đã hoàn thành toàn bộ công tác GPMB với tổng diện tích 1.426/1.426 ha, đạt 100%.

Thi công đường song hành Vành đai 4 qua Hà Nội

Trên địa bàn Hà Nội, đoạn tuyến dài khoảng 59,2 km đi qua 17 xã, phường đã thu hồi 800,15 ha đất, di dời 9.039 ngôi mộ. Toàn bộ 13/13 khu tái định cư đã được xây dựng, các công trình điện cao thế cũng cơ bản được di chuyển, chỉ còn một số hạng mục ngầm nổi nhỏ lẻ đang được hoàn thiện tại địa bàn Mê Linh, Hoài Đức, Yên Nghĩa, Tam Hưng.

Vẫn theo Ban Chỉ đạo dự án, tiến độ thi công đường song hành (Dự án thành phần 2.1), đang được đẩy mạnh. Đến nay, đơn vị đã thi công thảm bê tông nhựa khoảng 35/51,5 km, đạt giá trị sản lượng khoảng 3.596/4.205 tỷ đồng (đạt 85%); kế hoạch thông xe kỹ thuật đường song hành sẽ diễn ra trong tháng 6/2026.

Các dự án thành phần khác, như Dự án thành phần 2.2 (Hưng Yên) đã thảm bê tông nhựa 25,7/33,65 km (đạt 74,3%); Dự án thành phần 2.3 (Bắc Ninh) đạt 45% giá trị xây lắp. Riêng Dự án thành phần 3 (đường cao tốc trên cao – dự án PPP) đang tập trung thi công các cầu lớn Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng, phấn đấu thông xe kỹ thuật trước Hội nghị APEC 2027.

#Đường vành đai 4 #đường Vành đai #ban giao thông hà nội #thông xe kỹ thuật vành đai 4

